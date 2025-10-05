Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes

A la gran mayoría de colombianos les preocupa que el país tenga que importar gas

Una medición da cuenta de la percepción que tienen los colombianos sobre la industria del gas.

Por: -
Demanda global de gas creció en 2024 y Colombia reafirma su papel en la transición energética
Demanda global de gas creció en 2024 y Colombia reafirma su papel en la transición energética. Imagen: generada con IA de Gemini

Compártelo en:

El gobierno del presidente Petro ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de importar gas a Colombia debido a una caída en la producción local, esto como consecuencia de la política ambiental y transición económica que también ha liderado esta administración.

El más reciente Barómetro Petrolero, realizado por Arteaga Latam, indaga sobre lo que están percibiendo los colombianos sobre el suministro de algunos de los combustibles más importantes y tradicionales.

Producción de gas en Colombia se desploma 15 % en 2025 y crece la dependencia por las importaciones
Foto: Valora Analitik

Dice puntualmente la medición que el gas natural se perfila como un eje crítico: 89 % de los colombianos lo considera como muy importante o importante para el desarrollo del país, por lo que lanzan alertas por lo que sería una eventual importación de gas.

Se lee en el documento que el 59 % de las personas manifestaron estar preocupadas por que Colombia deba aumentar sus importaciones de gas en los próximos cinco años.

Importaciones desde la planta de regasificación SPEC. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik.
Importaciones desde la planta de regasificación SPEC. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik.

Más percepciones sobre la importación de gas

“Esa inquietud también la comparten los funcionarios de gobierno: 46 % de ellos perciben un riesgo alto o muy alto y 38 % un riesgo moderado en el incremento de las importaciones de gas”, agrega el barómetro.

Jaime Arteaga, director del Barómetro Petrolero, señaló: “Los colombianos respaldan esta industria y reconocen su aporte. Sin embargo, el debate sobre gas, seguridad energética y fracking muestra que tenemos conversaciones pendientes como país para garantizar una industria ordenada y sostenible”.

Sobre las alternativas para no llevar a cabo una importación a Colombia, la medición indagó por la percepción de los colombianos sobre lo que podría pasar con el fracking en el país.

racionamiento de gas
Imagen: Aristal Branson en Pixabay

Recomendado: Entrevista | TGI y su propuesta que busca blindar a Colombia del déficit de gas desde 2027

“El 42 % de las personas en municipios productores de hidrocarburos están de acuerdo con realizar fracking si su propósito es aumentar las reservas de gas, y 39 % manifiestan lo mismo en el total del país”.

Ficha técnica barómetro
Ficha técnica barómetro. Encuentre aquí la encuesta
Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Gas
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar