Gas natural en Colombia: entre el reto del abastecimiento y la transición energética

El 2024 marcó un punto de inflexión para el sector del gas natural en Colombia. Ese año, Promigas celebró medio siglo de historia empresarial, destacando su aporte al desarrollo regional y a la consolidación de una industria que durante décadas se sostuvo en la abundancia del recurso en el subsuelo nacional.
Sin embargo, la conmemoración coincidió con un hecho trascendental: el inicio de la importación permanente de gas natural para usos distintos a la generación térmica.
La autosuficiencia, que por años fue un sello del sector, comenzó a dar paso a la necesidad de traer el energético desde el exterior, en medio de un panorama donde la seguridad energética y la transición hacia fuentes más limpias se han convertido en prioridades.
Reservas en declive y mayor dependencia del exterior
El informe del sector revela que las reservas probadas de gas natural se redujeron hasta ubicarse en 2.064 giga pies cúbicos (Gpc) al cierre de 2024.
Este volumen representa una caída cercana al 64 % en los últimos 12 años y equivale a un horizonte de abastecimiento nacional de apenas 5,9 años.
Recomendado: Expertos dicen que es «muy temprano» para dar cifras de déficit de gas natural en Colombia para 2026
Aunque en los últimos años se han identificado recursos importantes, en especial en áreas costa afuera, su transformación en reservas probadas enfrenta retos técnicos, ambientales, sociales y contractuales.
El país suma hoy 7.775 kilómetros de gasoductos de transporte, tras la adición de 45 kilómetros desde 2020.
A pesar de los avances en infraestructura, la perspectiva de mediano plazo depende en gran medida de decisiones oportunas y de la coordinación entre Estado, sector privado y comunidades para viabilizar los proyectos que permitan diversificar la oferta y garantizar un suministro competitivo.
El consumo crece y la demanda termoeléctrica se dispara
Durante 2024, el consumo nacional de gas natural alcanzó 961 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), lo que representó un crecimiento del 8 % frente al año anterior.
El incremento estuvo impulsado principalmente por el sector termoeléctrico, que elevó su consumo en cerca del 67 % entre 2022 y 2024.
Esta alza estuvo directamente asociada a la baja hidrología registrada en el país durante 2023 y 2024, lo que obligó a un mayor despacho de plantas térmicas a gas.
En contraste, el consumo del sector industrial y comercial mostró una contracción del 4,6 % en ese mismo periodo.
Pese a ello, la industria continúa siendo el principal demandante de gas en Colombia. El transporte del energético también se expandió, con un volumen de 1.113 Mpcd movilizados en 2024, equivalente a un aumento del 7 % frente al año previo.
Recomendado: Déficit de gas natural en Colombia se agudizará desde 2026: Naturgas revela de cuánto sería el faltante
Más hogares con gas, pero incertidumbre en el futuro
Uno de los logros destacados es que, al cierre de 2024, 11,9 millones de usuarios —el 67 % de la población colombiana— contaban con servicio público domiciliario de gas natural.
Este avance ha sido posible gracias a la labor conjunta del Gobierno y la industria, que han logrado llevar el servicio a 769 municipios, de los cuales 612 se conectaron en lo corrido del siglo XXI.
El grueso de los usuarios corresponde a los estratos 1, 2 y 3, que representan el 85 % del total, equivalentes a 9,9 millones de hogares.
El acceso masivo al gas ha permitido reducir la pobreza energética y mejorar la calidad de vida, pero la disminución en las reservas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta cobertura a futuro, en un escenario donde la dependencia de importaciones podría elevar costos y afectar la competitividad.
Movilidad sostenible y el papel del gas vehicular
El transporte también refleja dinámicas de cambio. Aunque el consumo energético del sector ha venido disminuyendo por el auge de vehículos híbridos y eléctricos y la eliminación de subsidios a la gasolina, en 2024 se registró un repunte en la demanda de gas natural vehicular (GNV), que alcanzó los 60 Gbtud.
Entre 2020 y 2024 se convirtieron 80.716 vehículos a GNV, de los cuales 26.542 correspondieron solo al último año.
Recomendado: Andeg pide fortalecer infraestructura de importación de gas natural en Colombia
El atractivo del GNV radica en su competitividad: en diciembre de 2024 ofrecía un ahorro promedio del 36 % frente a la gasolina en las principales ciudades, llegando incluso al 56 % en algunas zonas.
Esto lo posiciona como una alternativa de movilidad sostenible especialmente favorable para quienes dependen del vehículo como fuente de ingresos.