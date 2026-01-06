Importante multinacional francesa se quedó con el bloque de gas Sinú-9 tras polémica en proceso

Maurel & Prom (M&P) concluyó la adquisición de 61 % del bloque SINU-9, que opera en Colombia. La aprobación fue otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 29 de diciembre de 2025.
El proceso se traduce en que NG Energy cedió 40 % de su participación, mientras que la Desarrolladora Oleum y Clean Energy entregaron 21 % adicional. Estas dos transacciones ascendieron a US$229 millones.
Ahora, M&P señaló que, con el cumplimiento de las condiciones, asume el 61 % de la licencia SINU-9 y la operación del activo.
A lo anterior añadió que aún existe la opción de adquirir 5 % adicional de participación en el bloque, el cual sería comprado a NG Energy por US$18,75 millones en los próximos 12 meses. Sin embargo, esta operación está sujeta a los flujos de efectivo a partir del 1 de febrero de 2025.
Oliver de Langavant, director de M&P, indicó que la organización está satisfecha con la adquisición y con convertirse en el operador de la licencia SINU-9, manifestando que esto marca una nueva fase para la compañía y que estarán enfocados en la ejecución del proyecto.
Antecedentes en el bloque Sinú
Información de Univisión Investiga reveló que, en agosto de 2025, inversionistas aseguraron que fueron excluidos en el proceso anteriormente mencionado. El objetivo de todo esto habría sido el favorecimiento en el proceso a Maurel & Prom. El consorcio estaba conformado por Clean Energy Resources (operador), Mkms Enerji y la mexicana Oleum Energy.
Según la información, los empresarios vincularon en una denuncia penal por prevaricato por omisión al presidente de la ANH, Orlando Velandia.
Los inversionistas manifestaron que una cesión implicaría un costo fiscal para el Estado, puesto que el cierre de este proceso lo despojaría de los respaldos legales de los que dispone frente a eventuales incumplimientos e irregularidades en el proyecto. Además, cuestionaron el comportamiento de la agencia al aprobar un traspaso millonario sin esperar los hallazgos de la Contraloría.
Decisiones previas de inversión
A mediados de enero de 2025, Maurel & Prom anunció la compra de 40 % de la participación del bloque. En el documento presentado se añadió que tendría un plazo de 12 meses, a partir del cierre, para adquirir 5 % adicional del proyecto de NG Energy.
