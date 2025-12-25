En Colombia, la fórmula de la gasolina que está atada a precios internacionales mantiene el coste del combustible más alto que en EE. UU.

Mientras el petróleo Brent y el dólar iban a la baja, los colombianos cerraron 2025 pagando más por la gasolina y el diésel. El precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades se ubicó en alrededor de $16.000 por galón. Este coste es más alto que el de Argentina, EE. UU. y Ecuador. Bajo la lógica de que tanto el Brent como el dólar van a la baja, podría pensarse que la gasolina no debería presentar alzas; sin embargo, esto no sucede porque en Colombia la gasolina no se cobra a precios de mercado, sino con base en un precio administrativo definido por fórmula.
En concreto, se trata de una tarifa que parte de la paridad de importación, a la que se suman costos de seguros, fletes, tarifas portuarias, primas de riesgo cambiario y márgenes de comercialización, así lo explicó el banquero de inversión y analista del sector energético, Iván Arroyave.
Incluso en un escenario de máxima eficiencia operativa de Ecopetrol, los precios internos de la gasolina permanecen atados al mercado internacional. A esto se añade que la fórmula presenta un sesgo que tiende a empujar los precios al alza: cuando el Brent y el dólar suben, los ajustes se trasladan rápidamente al consumidor; pero cuando estos indicadores caen, las reducciones se reflejan de forma más lenta.
Por esta razón, el precio de la gasolina no responde de manera directa a episodios puntuales de un Brent o un dólar más bajos, sino que permanece ligado a los costos internacionales, lo que explica que en muchos casos sea más costosa que en EE. UU. No obstante, estas comparaciones pueden variar, ya que los precios en ese país dependen del Estado, la carga impositiva y otros factores regulatorios.
El incremento de los precios de la gasolina desde 2022
Según cifras de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en enero de 2022 el galón de gasolina costaba en promedio $9.210 en las principales ciudades de Colombia. Para diciembre de 2025, ese valor se ubicó cerca de $16.000, lo que representa un incremento de casi 74 % en menos de cuatro años.
Estos precios han generado excedentes en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo que permite contener el precio del diésel y evitar que se dispare al mismo ritmo que la gasolina.
Para diciembre de 2025, el galón de diésel se ubicó en $10.885, un nivel inferior al precio de paridad internacional, que ronda en $16.860 por galón. Esta diferencia se explica porque la gasolina termina subsidiando parcialmente el coste del diésel.
En la práctica, los consumidores de gasolina pagan un excedente que alimenta el FEPC, recursos con los cuales se cubre el déficit generado por la venta de diésel por debajo de los precios de mercado. El faltante restante es cubierto por el gobierno con recursos del Presupuesto General de la Nación. Se trata, en esencia, “de un subsidio cruzado y parcialmente encubierto”, dijo Arroyave.
Si se revisan nuevamente las cifras, en enero de 2022 el precio promedio del galón de diésel era de $9.100. Para diciembre de 2025, este se ubicó en $10.885, lo que representa un aumento de casi $1.800 por galón en tres años.
“Si el FEPC no existiera, el precio debería ubicarse en el nivel de paridad internacional de importación, más seguros, fletes, logística, impuestos y márgenes locales. Eso llevaría el precio a varios miles de pesos adicionales por galón, dependiendo del Brent y del dólar del mes. Lo que hoy se observa es un precio político, pero el costo económico real es mayor”, explicó Arroyave.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, afirmó que el subsidio al diésel responde a un compromiso del gobierno con el gremio transportador. Estimó que los incrementos graduales en el precio del diésel ayudan a reducir la presión sobre el FEPC, cuyo déficit para 2025 calculó en $3,8 billones, el nivel más bajo desde 2020.
El exfuncionario agregó que el intento del gobierno por aumentar de manera progresiva el precio del diésel y así acercarlo a los niveles internacionales es una medida parcial, pero efectiva para aliviar las presiones de caja. Sin embargo, advirtió que no es una decisión sencilla, ya que este combustible es utilizado principalmente por los transportadores. De hecho, en septiembre de 2024, los intentos de ajuste en el precio del diésel derivaron en un paro del sector, con impactos sobre el ritmo económico, el costo de los alimentos y el orden público.
El ajuste de $100 en el diésel en diciembre de 2025
Aunque el incremento de $100 por galón anunciado en diciembre de 2025 parece marginal, desde el punto de vista fiscal resulta altamente significativo. Reducir los subsidios al diésel libera presión sobre las finanzas públicas, ya que cada aumento de $100 por galón representa cientos de miles de millones de pesos que dejan de destinarse a este subsidio.
En términos simples, los analistas coinciden en que el diésel no es barato porque sea un combustible más eficiente que la gasolina, sino porque está financiado tanto por el presupuesto público como por los consumidores de gasolina, cuyos pagos generan excedentes en el FEPC. A su vez, la gasolina no es cara simplemente porque el Brent suba o baje, sino porque su precio no responde al mercado, sino a una fórmula administrativa de paridad de importación, a la que se suman impuestos y otros gravámenes mencionados.