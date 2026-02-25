Gasto de Colombia en defensa creció en 2025 y superó los $50 billones tras mayores sueldos a policías y militares

El Ministerio de Hacienda presentó este miércoles el informe de cierre del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, dentro del cual destacó que, el año pasado, los sectores con niveles de ejecución más altos en términos de provisión de bienes y servicios fueron educación (97,3 %), salud y protección social (96,1 %) y ciencia, tecnología e innovación (95,4 %).
Según la cartera, estos datos reflejan la prioridad del gasto en la agenda social y de seguridad del gobierno nacional durante el cierre de la vigencia 2025.
Aquí lideran los rubros de cobertura y gratuidad de la educación, así como fortalecimiento de la de la infraestructura educativa, junto con financiamiento del sistema de salud y los proyectos de construcción, ampliación y dotación hospitalaria en las regiones, además del pago de pensiones y las políticas públicas orientadas al empleo, la protección laboral y la capacitación, de acuerdo con María Mercedes Riaño, subdirectora de Promoción y Protección Social del MinHacienda.
Sin embargo, solo las obligaciones del sector defensa sumaron cerca de $55 billones, un 11,1 % más que en 2024 ($49,08 billones). Estos recursos contribuyeron a generar «condiciones dignas y justas para que las personas de las fuerzas militares y de la policía realicen su trabajo», según Mauricio Iregui, subdirector de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Dirección de Presupuesto de la cartera.
Aquí, los gastos en personal de la fuerza pública (uniformados y no informados) ascendieron a $26,3 billones, dentro de los cuales se cuentan 180.000 auxiliares de policía y más de 142.000 soldados. Este valor también es 12,4 % mayor al del año anterior ($23,4 billones).
Y es que el año pasado, la bonificación especial para los soldados que se encuentran cumpliendo con el servicio militar (conscriptos) pasó del 50 % al 70 % de un salario mínimo y el objetivo es que llegue al 100 % este año.
A esto se suman los $2,7 billones ejecutados en esquemas de protección a través de la Unidad Nacional de Protección para minimizar las amenazas. La cifra mencionada superó la del año anterior ($2,3 billones) en un 17,4 %.
Otra cifra que resaltó por su magnitud fueron los $17 billones en compromisos por parte del Ministerio de Hacienda para funcionamiento e inversión, que incluyen cofinanciación de los sistemas de transportes masivos ($1,2 billones).
Uso de los recursos disponibles
En 2025, el recaudo neto total de ingresos del presupuesto ascendió a $482,5 billones, lo que representa un cumplimiento del 94,5 % del aforo anual.
Por su parte, los ingresos de la Nación fueron de $451,7 billones (93,3 % de su meta); dentro de este, los ingresos corrientes sumaron $272,7 billones. Las mayores contribuciones provinieron del IVA interno ($71,2 billones) y los impuestos directos ($129,7 billones).
Por el otro lado, el presupuesto de gastos se ajustó a $510,5 billones luego de reducciones netas de $12,5 billones realizadas durante el año ante la falta de una ley de financiamiento.
El año pasado, el gobierno comprometió el 97,3 % de las apropiaciones definitivas, lo que equivale a $496,6 billones. Por su parte, las obligaciones de gasto (entrega de bienes, servicios y pago de deuda) sumaron $448,4 billones.
El Ministerio de Hacienda destacó que el gasto sin deuda mostró un dinamismo superior al del año anterior, con una ejecución de obligaciones del 86,5 %, lo que representa un incremento del 4,6 % respecto a 2024. Del mismo modo, en el rubro de inversión, el compromiso alcanzó el 97,4 %, un 7,2 % más que en el periodo previo.
Rezago presupuestal de 2025 fue menor al de 2024
El rezago presupuestal se redujo un 20,6 % frente a 2024, pasando de $61,7 billones (3,2 % del PIB) a $49 billones (2,7 % del PIB).
La cartera aseguró en un comunicado que este resultado es una señal de mayor agilidad en la gestión pública y dijo que la ejecución estuvo «alineada con el comportamiento de la economía y las normas presupuestales vigentes».
De acuerdo con la subdirectora de análisis y consolidación presupuestal del Ministerio de Hacienda, Shirley Herreño, en 2025, se pagaron $59,3 billones de los $61,7 billones que venían del año anterior, lo que representa un cumplimiento del 96,1 % en los pagos efectivos de dichas obligaciones, principalmente por cuenta de compromisos pendientes en transporte ($7,7 billones) y defensa ($5,1 billones).
—