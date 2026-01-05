General Motors (GM) informó sobre los resultados financieros de 2026 en los que -pese a una caída en las ventas del cuarto trimestre- registró un alza en el ejercicio de los 12 meses.
Los ingresos de la compañía tuvieron una baja de 6,9 % con respecto al año anterior, a poco más de 703.000 unidades, pero aumentaron un 5,5 % en 2025, alcanzando los 2.853 millones de vehículos, lo que la convierte en la automotriz más vendida en Estados Unidos.
En este contexto, las ventas de camionetas pickup de tamaño completo aumentaron por sexto año consecutivo, consolidándose como el mejor en 20 años. Las ventas de SUV de tamaño completo como la Tahoe, la Suburban y la Yukon también impulsaron a GM a ganar en su categoría por quinto año consecutivo.
Tras conocerse la noticia, las acciones de la compañía se elevaron 2,3 % hasta los US$83.
A pesar de lo anterior, las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre cayeron 43 %, a poco más de 25.000 unidades, lo que explicó el resultado del periodo.
GM indicó que un avance en las ventas de vehículos eléctricos en el tercer trimestre, antes del vencimiento del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, perjudicó los resultados del cuarto trimestre.
«Seguimos gestionando nuestro negocio de vehículos eléctricos para proteger nuestras marcas y productos. Nuestros incentivos para vehículos eléctricos se mantienen aproximadamente a la mitad del promedio de la industria», afirmó GM en un comunicado.
Aunque GM reportó una disminución en las ventas de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre, aún afirmó ser el segundo mayor vendedor de vehículos eléctricos en EE. UU., detrás de Tesla.
El desempeño de General Motors
En un artículo de Yahoo Finance se reveló que la cartera de productos de GM, las ventas del SUV Buick Enclave (que aumentó 53,5 %), la camioneta mediana Chevrolet Colorado (que aumentó 11,6 %) y el SUV GMC Traverse (que aumentó 24,1 %) fueron notables en el trimestre.
GM afirmó que durante el año logró aumentar las ventas y la cuota de mercado con incentivos bajos, afirmando que sus incentivos como porcentaje del precio promedio de transacción (PTP) fueron del 4,3 %, en comparación con el promedio de la industria del 4,3 %.
Asimismo, indicó que la cuota de mercado aumentó 0,5 %, alcanzando «alrededor del 17 %».
El fabricante de automóviles informó que los niveles de inventario de sus distribuidores, muy vigilados, disminuyeron 18 % a 486.000 unidades, lo que, según dijo, está de acuerdo con el plan.