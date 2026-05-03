Geotermia: la nueva energía limpia que Colombia busca potenciar y las regiones con mayor potencial

La geotermia es una fuente que permite generar energía a partir del calor almacenado en el interior de la tierra, a través del subsuelo. Al igual que el gas, la energía hidráulica u otras fuentes, la geotermia puede utilizarse para cocinar, encender bombillos, ver televisión o poner en funcionamiento electrodomésticos, entre otros usos.
Esta es una de las fuentes renovables que el gobierno de Gustavo Petro busca impulsar para avanzar en la transición energética hacia fuentes más limpias. Sin embargo, la geotermia se encuentra en una fase inicial en Colombia, a pesar del potencial que tiene el país gracias a su relieve. En conversación con Ángela Álvarez, comisionada experta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se conocieron algunos detalles sobre el desarrollo de esta fuente.
En primer lugar, los proyectos en los que avanza el país están localizados en Cóndor (Paipa, Boyacá), que cuenta con reservorios y está pendiente de aprobación para producción. Le sigue Azufral, en Nariño, desarrollado por Ecopetrol. También está Apiay, en Meta, igualmente a cargo de la estatal energética, y Jacana, en Villanueva (Casanare).
“La geotermia funciona con vapor, de manera similar al gas. Es una tecnología ampliamente desarrollada: se utiliza un generador de vapor que opera de forma parecida a una planta a gas, convirtiendo ese vapor en energía”, explicó Álvarez.
La comisionada señaló que el proyecto de Azufral se encuentra en etapa inicial y que uno de los principales retos es la participación de las comunidades, lo que implica establecer procesos de diálogo desde las primeras fases. Añadió que este proyecto podría aportar hasta 80 megavatios de energía.
“Ningún proyecto se puede desarrollar en Colombia si no tenemos involucradas a las comunidades en primera instancia”, afirmó.
Álvarez también indicó que las empresas operadoras de hidrocarburos, como Ecopetrol o incluso GeoPark, pueden contribuir al desarrollo de esta fuente. Según explicó, los hidrocarburos están llamados a potenciar la geotermia.
“Aquí vale la pena involucrar a las empresas de hidrocarburos. Muchos pozos producen agua que viene con el calor de la tierra. Lo que se busca es aprovechar ese calor que ya trae el agua que se extrae en los procesos de hidrocarburos”, señaló.
Los retos que persisten
Por su parte, Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto del sector, manifestó que el principal reto está en la escala. Señaló que Colombia tiene un potencial estimado cercano a 1.180 megavatios en geotermia, distribuidos en 21 áreas.
No obstante, advirtió que la viabilidad técnica y económica de los proyectos es compleja. Los costos asociados a la evaluación, exploración y desarrollo, sumados a la ubicación de las zonas, marcadas por condiciones geológicas exigentes, representan desafíos en materia ambiental, de seguridad física, y especialmente, en el frente social, debido a la necesidad de concertación con las comunidades.