El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, recordó que la expectativa del equipo técnico de la entidad es que la inflación se mantenga estable lo que queda del año y retome una senda descendente el otro año, «de manera que el proceso de convergencia hacia la meta continúa».
El funcionario reconoció que la cifra de septiembre no fue buena y anticipó que el tiempo en el cual se pueda lograr la convergencia se ha alargado un poco, justo por esta razón, la Junta consideró no bajar las tasas de interés.
Villar reconoció que la política monetaria es restrictiva y que la tasa de interés real se encuentra por encima de todos los estimativos de tasas neutrales porque esto ayuda a mantener presiones a la baja de la inflación, «lo que se estaría manifestando el año que viene».
Por lo anterior, reconoció que llegar a la meta de inflación en Colombia de 3 % tampoco se lograría en 2026, sino que habría que esperar a 2027, sea entre enero y mazo o durante el primer semestre.