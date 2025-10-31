Noticias económicas importantes Inflación en Colombia Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Gerente del Banco de la República reconoce que meta de inflación en Colombia tampoco se lograría en 2026

Leonardo Villar afirmó que el índice de precios al consumidor retomaría su desaceleración durante 2026.

Por: -
inflación en Colombia
La inflación en Colombia mantiene su tendencia bajista en lo corrido del 2025, pero se ha acelerado en los últimos cuatro meses. Foto: Tomada cuenta oficial de la Alcaldía de Villavicencio en X

Compártelo en:

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, recordó que la expectativa del equipo técnico de la entidad es que la inflación se mantenga estable lo que queda del año y retome una senda descendente el otro año, «de manera que el proceso de convergencia hacia la meta continúa».

El funcionario reconoció que la cifra de septiembre no fue buena y anticipó que el tiempo en el cual se pueda lograr la convergencia se ha alargado un poco, justo por esta razón, la Junta consideró no bajar las tasas de interés.

Villar reconoció que la política monetaria es restrictiva y que la tasa de interés real se encuentra por encima de todos los estimativos de tasas neutrales porque esto ayuda a mantener presiones a la baja de la inflación, «lo que se estaría manifestando el año que viene».

Por lo anterior, reconoció que llegar a la meta de de 3 % tampoco se lograría en 2026, sino que habría que esperar a 2027, sea entre enero y mazo o durante el primer semestre.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Inflación Colombia, inflación de Colombia, inflación en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar