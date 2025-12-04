GHL Hoteles anunció el ingreso de Laura Martínez Rodríguez como nueva directora comercial, un movimiento estratégico que marca una nueva etapa en la transformación comercial y digital de la organización.
La ejecutiva asumirá la responsabilidad de robustecer la innovación, la evolución del customer journey, el revenue management, las alianzas estratégicas y el crecimiento sostenible en la región.
Martínez Rodríguez cuenta con más de dos décadas de experiencia en expansión comercial, diseño de productos y gestión de negocios en sectores de servicios, viajes y hospitalidad.
Es ingeniera Industrial con MBA de Tulane University e ICESI y ha ocupado cargos regionales en mercados altamente competitivos, donde ha guiado equipos de alto desempeño y diseñado estrategias de impacto para compañías multinacionales.
Su trayectoria incluye posiciones en hotelería, turismo y travel tech. Fue vicepresidenta en OXO Hotel Group, donde manejó un portafolio de 28 hoteles en 10 destinos con ventas anuales por US$45 millones.
En ProColombia, estructuró el Programa Exportador de Turismo para más de 14.000 empresarios y lideró campañas de promoción por US$2 millones.
También impulsó el negocio aéreo en tres países desde Rappi Travel y, en Despegar, lideró una estrategia de producto que generó ingresos por US$238 millones. Su paso por Avianca, durante más de diez años, incluyó la gestión de equipos en seis países, un presupuesto de US$240 millones y la formación de más de 550 colaboradores.
¿Qué va a pasar con el director comercial saliente?
En el marco de este anuncio, GHL Hoteles reconoció el legado de Juan Rodríguez Medina, quien durante 25 años lideró el frente comercial de la compañía y contribuyó significativamente a su consolidación regional.
La empresa resaltó su visión estratégica y capacidad de ejecución como pilares para el posicionamiento de GHL en América Latina.
Rodríguez Medina asumirá ahora la Dirección de Asuntos Públicos y Desarrollo del Ecosistema Turístico, desde donde fortalecerá las relaciones con gremios, entidades sectoriales y actores clave de los principales destinos turísticos latinoamericanos. Su nuevo rol responde a la evolución de la industria y al compromiso de la empresa con el desarrollo integral del ecosistema turístico en la región.
Con estos movimientos, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, el desarrollo del talento, la sostenibilidad del negocio y la evolución permanente de su propuesta de valor.
GHL Hoteles, operador líder en América Latina, cuenta con más de 60 años de experiencia y un portafolio de 63 hoteles en diez países —desde Guatemala hasta Chile— que suman más de 7.800 habitaciones en segmentos luxury, lifestyle, premium, economy y leisure.
Respaldada por Advent International, uno de los fondos de capital privado más importantes del mundo, la organización ha recibido múltiples reconocimientos internacionales por su excelencia operativa y su capacidad para ofrecer experiencias excepcionales en la región.