Gigante del comercio deportivo operará la nueva tienda oficial de Max Verstappen desde 2026

El acuerdo de Verstappen con Fanatics contempla una nueva tienda online exclusiva del piloto, que estará operativa a comienzos de 2026 y que gestionará productos oficiales, coleccionables con piezas usadas en carrera y lanzamientos bajo demanda asociados a momentos clave de la temporada.
Fanatics manejará un catálogo internacional con ropa, gorras, accesorios y ediciones especiales alineadas con los hitos del tetracampeón de Fórmula 1. La compañía también obtuvo derechos para fabricar, distribuir y vender los artículos con licencia del piloto a través de Verstappen.com, que será rediseñado como plataforma de comercio electrónico global.
El movimiento se produce en un momento en el que el negocio de la Fórmula 1 atraviesa un ciclo de crecimiento: la categoría superó los US$3.000 millones en ingresos, según Liberty Media, y mantiene un alza sostenida en audiencias y venta de productos. Para Fanatics, representa su mayor apuesta individual dentro de la F1, mientras que Verstappen se convierte en el primer atleta en activo en abrir una tienda mundial con la compañía.
Como parte del lanzamiento, Fanatics Collectibles presentó una tarjeta única de la colección F1 Eccellenza 2025 que incluye un fragmento del monoplaza utilizado por el piloto en Monza, donde marcó la vuelta más rápida registrada en la historia de la F1.
Fanatics busca crecer con el piloto más influyente de la F1
El acuerdo refuerza la estrategia de Fanatics de expandirse en mercados donde la demanda de productos de la F1 es creciente. Países como Estados Unidos, México y Japón registraron incrementos de doble dígito en ventas de mercancía oficial en las últimas temporadas, impulsados por la expansión del calendario y la exposición de la categoría.
De acuerdo con directivos de Fanatics, la base de seguidores de Verstappen mantiene un ritmo de crecimiento acelerado. Su demanda en artículos coleccionables ha aumentado de forma sostenida desde 2021 y figura entre los tres pilotos con más ventas anuales dentro de la plataforma.
La compañía anticipa que los productos de edición limitada, especialmente los vinculados a piezas de carrera, serán una de las líneas de mayor rendimiento.
Un mercado en expansión y una oportunidad comercial
El interés por productos exclusivos vinculados a momentos concretos de la temporada ha generado un mercado paralelo con precios altos y transacciones rápidas. En 2024, varias tarjetas únicas de F1 se vendieron por más de US$100.000 en subastas privadas. El lanzamiento de la tarjeta 1/1 de Verstappen sigue esa tendencia y se perfila como una pieza de alto valor para coleccionistas.
Con la tienda prevista para 2026, el piloto neerlandés ampliará su oferta comercial en un negocio que ya moviliza millones de dólares por temporada. El acuerdo marca un paso adicional en la diversificación de ingresos de los protagonistas de la F1 en un mercado donde la venta directa digital se ha convertido en un componente clave.