Nuevo Global Business Services de Sodexo en Bogotá proyecta contratar 260 profesionales; estos son los perfiles

Sodexo, la compañía multinacional especializada en servicios de alimentación en sitio y gestión y mantenimiento de instalaciones e infraestructura, anunció la inauguración de su nuevo Centro Global de Servicios (Global Business Services – GBS) en Bogotá.
La sede, según informaron, busca fortalecer las operaciones de la compañía en Norteamérica y Latinoamérica, consolidando a Colombia como un eje clave en su transformación digital y en la eficiencia global de sus procesos.
A detalle, las oficinas ocupan 1.300 metros cuadrados en la Torre Connecta 80, y cuenta con 260 estaciones de trabajo.
“El GBS es un modelo que nos permite unificar y optimizar funciones clave como recursos humanos, compras y tecnología, impulsando la eficiencia, la innovación y la competitividad en todas las regiones”, explicó Sarosh Mistry, CEO de Sodexo Norteamérica.
Y agregó que Bogotá fue elegida “porque cuenta con un entorno empresarial favorable y un talento local altamente calificado, reconocido por su profesionalismo, energía y capacidad para trabajar en entornos globales”.
Cabe resaltar que el GBS de Sodexo proyecta contratar a 260 profesionales en los próximos nueve meses, con perfiles expertos en recursos humanos, soporte a ventas, tecnología y compras, y con una proyección de crecimiento que alcanzará alrededor de 400 empleos en los próximos dos años.
Además de su impacto en el empleo, Sodexo subraya haber trabajado con empresas locales para la construcción y adecuación de las oficinas.