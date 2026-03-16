Después de 14 años en el mercado nacional, Gloria Foods, filial del Grupo Gloria, anunció la suspensión de su operación de lácteos en Colombia. La multinacional peruana señaló que la decisión responde a la revisión estratégica de su portafolio en la región.
Con esta decisión, la empresa, dueña de marcas como Algarra y Lechesan, contempla el cierre parcial de su planta en Cogua (Cundinamarca), así como el freno de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el territorio nacional.
Lo anterior incluye la maquila de productos como yogures, cremas y leches que Gloria Foods realizaba en Colombia para las cadenas de supermercados D1 y Ara.
Pese a la suspensión, la compañía no dejará de tener presencia en el país. El nuevo foco estratégico estará puesto en la categoría de bebidas, en el que “identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”.
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Según ha trascendido en varios medios, en Asamblea de Accionistas se aprobó el cambio de la razón social de la empresa de Gloria Colombia S.A.S a Alimentos Gcol S.A.S.
El holding, con presencia en siete países de Suramérica, indicó que buscará concentrar sus esfuerzos en el negocio “donde reconoce mayores ventajas competitivas y actividades de crecimiento sostenible”.
La suspensión de actividades en el segmento lácteo habría dejado sin empleo a 150 personas, de acuerdo con denuncias del sindicato Sinaltrainbec. Los despidos habrían tenido impacto en las sedes de Cogua, Barranquilla, Bucaramanga y Valledupar.
Freddy García, presidente del sindicato en la sede de Cogua, señaló en entrevista con ‘Blu Radio’ que el pasado viernes se paró la planta por completo y solo se retomó el servicio para evacuar la leche almacenada en tanques y terminar el envasado de los últimos lotes. García destacó que se encuentran a la espera de obtener mayor claridad del proceso.