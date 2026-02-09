Gobierno activará subsidios de arrendamiento temporal tras emergencia por lluvias en Santander

Continúan las acciones de atención y respuesta en Santander en medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, encabezó una visita técnica al municipio de Lebrija junto con el gobernador Juvenal Díaz y el alcalde Gabriel Martínez, con el fin de evaluar las afectaciones y coordinar la respuesta institucional tras la creciente del río Lebrija.
De acuerdo con el balance preliminar, en el centro poblado de Vanegas la emergencia dejó una persona fallecida y al menos 60 familias afectadas. Además, se registraron daños en viviendas e infraestructura, así como el cierre de la Ruta del Cacao, corredor estratégico para la conectividad y la economía regional.
Tras el recorrido, las autoridades informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ya se encuentra desplegado en la zona. La Gobernación de Santander despachó ayudas humanitarias, mientras que la Ungrd anunció que reforzará la atención con subsidios de arrendamiento para las familias damnificadas, apoyo técnico y maquinaria amarilla para intervenir los puntos críticos y recuperar la movilidad en el municipio.
“El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está trabajando sin descanso en todos los territorios afectados por las emergencias ocasionadas por el frente frío”, señaló Carrillo, al destacar la articulación entre las entidades operativas.
Durante la jornada se mantuvo la coordinación con el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y los organismos de socorro, lo que ha permitido garantizar la atención inmediata a la población afectada.
Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz aseguró que ya se han entregado alimentos, colchonetas y frazadas, y que se movilizará toda la oferta institucional una vez se restablezcan las vías terrestres.
La Ungrd también adelantó un sobrevuelo en la zona para dimensionar el impacto de la creciente sobre las comunidades aledañas al río Lebrija.
Colombia en alerta por las lluvias
A nivel nacional, el frente frío ha dejado hasta ahora 131 eventos asociados a la temporada de lluvias, con más de 69.000 familias afectadas en 104 municipios de 16 departamentos.
En otras regiones del país, como Córdoba, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, donde continúa la alerta roja y se coordina desde el PMU la entrega de ayudas y el despliegue de maquinaria.