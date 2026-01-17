Gobierno anuncia avances clave en la Transversal del Catatumbo con inversión superior a $1,1 billones

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció avances en una de las obras viales más importantes, la contratación de la Transversal del Catatumbo, un proyecto estratégico y priorizado en esta región del país.
El anuncio se hizo durante la sesión del Consejo Directivo del Pacto Social, realizada en Ocaña (Norte de Santander), donde el Gobierno detalló el estado de los dos grandes tramos que componen esta vía y que, en conjunto, suman una inversión superior a $1,1 billones, con recursos ya priorizados y con vigencias futuras garantizadas.
Una vía prioritaria para el Catatumbo
La Transversal del Catatumbo contempla los tramos La Mata–Convención y Convención–El Tarra–Tibú, considerados claves para mejorar la conectividad y dinamizar la economía regional.
“Estamos cumpliendo con el Catatumbo. Esta es una vía priorizada por el presidente de la República, con recursos asegurados y procesos en marcha”, señaló la ministra Rojas.
Según el Ministerio de Transporte, el tramo La Mata–Convención cuenta con una inversión cercana a $249.000 millones y ya se encuentra en proceso de licitación, con adjudicación prevista para comienzos de marzo de 2026.
En el caso del tramo Convención–El Tarra–Tibú, la inversión asciende a $887.000 millones. Este segmento tiene vigencias futuras aseguradas hasta 2031 y su adjudicación está programada para la segunda semana de marzo.
Recursos garantizados y respaldo CONPES
El proyecto cuenta con el respaldo del Conpes 4161, lo que garantiza la disponibilidad de recursos y da estabilidad financiera a las obras en el mediano plazo.
Las autoridades reiteraron que el seguimiento a los procesos de contratación será permanente, con el objetivo de que las obras se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades locales y en una mejora sustancial de la movilidad en el nororiente del país.