Gobierno apela decisión de suspender el salario mínimo 2026

El Gobierno Nacional presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para controvertir la decisión judicial que suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo.
El documento, radicado el 18 de febrero de 2026 ante la Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo, está dirigido al magistrado Juan Camilo Morales Trujillo y busca revertir el auto del pasado 12 de febrero, mediante el cual se ordenó la medida cautelar que frenó temporalmente la aplicación del decreto.
El recurso fue interpuesto por los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, la Secretaría jurídica del Estado y la Presidencia de la República.
El Gobierno sostiene que la medida excede su naturaleza instrumental, no preserva el proceso y obedece a un debate interpretativo porque no realizó un estudio de ponderación, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, advierten que el propio auto reconoce que no hay una prueba de daño inminente, específico o irreversible que justifique la suspensión.
Con este recurso, el Gobierno busca que el Consejo de Estado realice una nueva revisión de la suspensión provisional decretada en febrero y determine si el decreto puede continuar vigente mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad.
La decisión que adopte el alto tribunal será clave para definir el futuro del Decreto 1469 de 2025 y la continuidad del esquema de tasas compensadas impulsado por el Ejecutivo.
—