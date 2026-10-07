Gobierno busca destrabar proyectos de energía en La Guajira que llegarían a US$2.500 millones

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, afirmó que en el Gobierno se van a destrabar proyectos de energía en La Guajira, los cuales representan una inversión potencial de cerca de US$2.500 millones.
El funcionario manifestó en sus redes sociales que, junto con la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, hubo una reunión con la finalidad de brindar soluciones al sector, y a la vez, ofrecer soluciones para los obstáculos que enfrentan las iniciativas energéticas.
“Colombia necesita ampliar su oferta energética para atraer inversión, generar empleo y prepararse frente a fenómenos como El Niño”, dijo Restrepo.
En entrevista con este medio, Alexandra Hernández, presidenta del gremio de energías renovables SER Colombia, manifestó que La Guajira tiene 1.027 megavatios en seis proyectos que ya tienen licencias ambientales aprobadas y que algunos de ellos ya están iniciando licitación. Se prevé que inicien construcción en los próximos dos o tres años. Pero destacó que deben potenciarse las iniciativas en este departamento.
“La Guajira necesita un acompañamiento institucional adicional por los temas y el esfuerzo que tenemos que hacer para las operaciones, para que las operaciones se construyan, que se respete lo que está protocolizado hasta el momento y no toque reabrir los asuntos por alguna novedad. Este departamento puede ser una realidad en estos cuatro años. Es una energía que el país necesita donde las renovables ponen su grano de arena”, dijo.
Debe mencionarse que La Guajira tiene potencial en energía solar y también en proyectos de generación eólica, es decir, de energía generada a partir del viento. A la vez, está conectada con proyectos importantes para la conexión eléctrica, como lo es la línea Colectora, en la que avanza con el Grupo Energía Bogotá (GEB).
Destacado: Gobierno de la Espriella expide decreto para facilitar operación de plantas térmicas en medio del fenómeno de El Niño
Incluso, este departamento también posee importantes recursos en materia gasífera, particularmente en la zona marítima aledaña al territorio continental.