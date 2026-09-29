Gobierno buscará tomar parte del recaudo del impuesto vehicular y la sobretasa a la gasolina para mejorar vías

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, adelantó uno de los puntos que el Gobierno incluirá en la reforma tributaria o fiscal que se tramitará ante el Congreso de la República.
Durante el XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad, realizado por la CCI Norte, el funcionario afirmó que buscarán que una parte del impuesto vehicular y las sobretasas de combustibles que se cobran en el país se destinen al mejoramiento de las vías nacionales a cargo de esa entidad.
“Vamos a presentar, dentro del articulado de la reforma tributaria, un artículo que integre el 1 % sobre el valor comercial de los vehículos para que vaya al fondo de rehabilitación y mantenimiento de las vías”, afirmó Ostos.
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Y agregó: “La gente va a pagar el mantenimiento de sus vías desde que compra el carro”.
De igual manera, indicó que el proyecto incluirá otro artículo para que “la sobretasa a la gasolina vaya, en una parte, para el mantenimiento de los corredores nacionales”.
Según las cuentas del director del Invías, estas dos fuentes nuevas de recursos van a sumar cerca de $1 billón, lo que representa el 70 % de lo que actualmente la entidad recoge por peajes.
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Cambios en el impuesto vehicular y la sobretasa a la gasolina, y Conpes para megaproyectos en Colombia
Estas medidas hacen parte de un paquete que tiene el Gobierno de Abelardo de la Espriella en el radar para enfrentar la crisis fiscal por la que atraviesa el país, que, además, tiene a diversos sectores con una falta de recursos para el próximo año.
Además, va de la mano con un “cambio de paradigma”, que implica que la infraestructura del país no puede seguir siendo financiada exclusivamente con el recurso de peajes.
De hecho, sobre este punto, Ostos afirmó que el Ejecutivo buscará fortalecer el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), para lo cual también se evaluarán fuentes variables de recursos como valorización, excedentes y liquidaciones de contratos de la ANI, bienes ociosos, cooperación internacional y el Presupuesto Nacional.
De otro lado, el Gobierno alista un documento Conpes que le permita realizar inversiones en megaproyectos por unos $25 billones durante los próximos años.
De igual manera, se prevén $6 billones adicionales en contratos de gestión vial integral, con el fin de operar y mantener a punto -entre otros- los corredores que recientemente hayan sido reversado de la ANI al Invías.
“Todos los corredores competitivos y los reversados están en el deterioro más absurdo por el abandono de cuatro años de mantenimiento y rehabilitación”, dijo el director del Invías.
Y cerró diciendo: “Estamos estructurando cerca de $6 billones en proyectos de rehabilitación de corredores logísticos para gestión, contratos de gestión vial integral, para que Colombia pueda tener un respiro en sus vías”.
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