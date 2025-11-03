Gobierno de Galán radicó presupuesto de Bogotá para 2026 por $40,4 billones, un 4,5 % más que en 2025

El gobierno del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, radicó hoy ante el Concejo de la ciudad, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, el presupuesto para 2026 por un valor de $40,4 billones.
Bajo el nombre “Presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, para la vigencia fiscal 2026” llegará a buscar el aval del Concejo de Bogotá.
Así están distribuidos los recursos
El 80,6 % de los $40,4 billones se destinarán a inversión, el 13 % a funcionamiento y el 6,4 % al servicio de la deuda.
El nuevo presupuesto representa un incremento del 4,5 % frente a lo aprobado para 2025, y busca garantizar la ejecución de los programas y metas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá camina segura’.
La mayor parte de los recursos se concentrará en movilidad, educación, salud, integración social y hábitat.
“En conjunto, estos recursos garantizan la continuidad de proyectos clave en infraestructura, atención social y fortalecimiento institucional, bajo los criterios de eficiencia y austeridad establecidos por la Administración Distrital en el Decreto 062 de 2024”, agrega la Secretaría de Hacienda.
Junto con el proyecto de presupuesto 2026, Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2036, documento que contiene los principales balances y proyecciones económicas y financieras del Distrito.
Esta herramienta permite planificar el uso de los recursos a mediano plazo, considerando factores económicos globales y nacionales que pueden incidir en la economía de Bogotá.
La Secretaria de Hacienda sostiene: “Pese a los retos económicos de los últimos años, Bogotá mantiene una posición fiscal sólida y un crecimiento económico superior al promedio nacional. La inversión en infraestructura y educación continua siendo el motor del desarrollo, mientras la disciplina fiscal asegura el manejo responsable y sostenible de los recursos públicos”.