Gobierno De La Espriella anuncia conexión vial para el sur de Bolívar: Proyecto avanzará en fase clave

El Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció que avanzará en los estudios y diseños de un proyecto de infraestructura vial destinado a mejorar la conexión entre el norte y el sur del departamento de Bolívar. La iniciativa entrará en la fase 3, etapa en la que se definirán los aspectos técnicos necesarios para avanzar hacia su ejecución.
El anuncio se realizó durante un encuentro regional en el que participaron la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el gobernador de Bolívar y varios alcaldes del departamento. En la reunión se abordaron las necesidades de conectividad de esta zona del país y los compromisos institucionales para impulsar las obras que permitan mejorar la movilidad entre sus municipios.
Durante el encuentro, la ministra señaló que el Gobierno Nacional, por medio del Invías, trabajará para concretar la conexión vial entre el norte y el sur de Bolívar. Además, indicó que el proyecto contempla la inclusión de puentes dentro de los diseños, con el propósito de atender los requerimientos de infraestructura del corredor.
La funcionaria también destacó que esta intervención busca contribuir a las condiciones de seguridad en el sur del departamento, una región en la que la conectividad vial constituye un componente relevante para el desplazamiento de las comunidades y la articulación del territorio.
Por su parte, las autoridades departamentales resaltaron la importancia de avanzar en la iniciativa y manifestaron su expectativa de que el proyecto permita mejorar la comunicación entre las poblaciones de Bolívar. Durante la reunión, también se reconoció el acompañamiento del Ministerio de Transporte y de los directivos del Invías en el desarrollo de las gestiones técnicas.
Honramos la palabra del presidente @ABDELAESPRIELLA y vamos a trabajar desde la Nación y a través del @InviasOficial para que la conexión del sur de Bolívar sea una realidad. Ya estamos mirando los diseños en la fase 3 y esperamos empezar lo antes posible esta obra.— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) October 11, 2026
Estudios y diseños, el siguiente paso del proyecto
De acuerdo con lo anunciado, los estudios y diseños definitivos constituyen el paso seguir para avanzar en la estructuración del proyecto y establecer las condiciones bajo las cuales se desarrollará la obra. Una vez concluido este proceso, se analizará la posibilidad de formalizar un convenio de cofinanciación que permita respaldar financieramente la iniciativa.
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“En estos días terminaremos los estudios y diseños. El análisis para dar paso al convenio de cofinanciación que le va a dar vida a este importante corredor”, señaló una de las autoridades durante el encuentro.
La firma de este convenio sería un paso determinante para definir la participación de las entidades involucradas en la financiación del proyecto y establecer las condiciones para su ejecución.
Por ahora, el anuncio se concentra en la culminación de los estudios y diseños y en la preparación del mecanismo de cofinanciación. La información divulgada no precisa el costo total de la obra, la longitud del corredor, el número de puentes que se construirían ni un cronograma definitivo de inicio y terminación de los trabajos.