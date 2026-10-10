Gobierno De La Espriella aprueba licencia ambiental de megaobra para recuperar El Laguito en Cartagena

La megaobra de recuperación de El Laguito, en Cartagena, dio un paso en su desarrollo luego de que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, anunciara que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental para ejecutar las intervenciones destinadas a recuperar este cuerpo de agua.
La iniciativa busca mejorar las condiciones ambientales de El Laguito, un ecosistema que mantiene una conexión con el mar Caribe y que requiere acciones orientadas a recuperar su calidad fisicoquímica y favorecer su sostenibilidad a largo plazo.
De acuerdo con lo señalado por el ministro, la intervención deberá desarrollarse bajo criterios técnicos y ambientales que permitan atender las necesidades del ecosistema y contribuir al bienestar de las comunidades que dependen de sus condiciones ambientales.
“Proteger nuestros ecosistemas también es trabajar por la calidad de vida de las comunidades. La recuperación de El Laguito exige soluciones técnicas, responsabilidad ambiental y seguimiento permanente para garantizar que estas obras contribuyan a la salud de este ecosistema y su sostenibilidad en el tiempo”, afirmó Arjona.
La expedición de la licencia ambiental constituye un avance administrativo para el proyecto, pues permite continuar con las actuaciones correspondientes dentro del marco de las condiciones establecidas por la autoridad competente.