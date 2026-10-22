Gobierno De la Espriella anunció alivió del 0 % en tasas de interés para estudiantes con estos créditos

El Gobierno de Abelardo De la Espriella, a través del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció una reducción temporal de las tasas de interés de los créditos educativos para cerca de 235.000 usuarios.
Con la medida, los beneficiarios podrán acceder a una tasa equivalente al índice de precios al consumidor (IPC), sin puntos porcentuales adicionales.
El anuncio fue realizado por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien explicó que la iniciativa busca disminuir la carga financiera de los estudiantes que tienen obligaciones vigentes con la entidad, así como de quienes ya finalizaron sus estudios y se encuentran en la etapa de amortización de sus créditos.
Según lo informado, la medida cuenta con una inversión superior a los $100.000 millones y permitirá que los beneficiarios accedan a condiciones de financiación con una tasa de interés de IPC + 0 %. Esto significa que se elimina el margen adicional que se cobraba por encima de la inflación, aunque se mantiene el ajuste correspondiente a la variación de los precios.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el ICETEX, anuncia la reducción temporal de la tasa de interés al IPC + 0 % para cerca de 235.000 usuarios de créditos educativos. Esta medida, respaldada por una inversión superior a los 100.000 millones de pesos, elimina el recargo adicional a la inflación tanto para estudiantes activos como para quienes ya se encuentran en etapa de pago, exigiendo como requisito principal mantener sus obligaciones al día. Es fundamental precisar que este beneficio no constituye una condonación del capital de la deuda y estará vigente mientras los recursos asignados estén disponibles, priorizando de manera automática y sin intermediarios a la población con mayor grado de vulnerabilidad. Bajo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella, esta política reafirma el compromiso institucional de brindar soluciones financieras reales, concretas y responsables que alivien la carga económica de las familias colombianas en su acceso a la educación.— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 22, 2026
¿Cómo pueden acceder los estudiantes al beneficio?
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir con un requisito principal: mantener sus obligaciones crediticias al día. La aplicación será automática, por lo que no será necesario acudir a intermediarios para gestionar la reducción de la tasa.
Otro de los aspectos señalados por el Gobierno es que la iniciativa tendrá una vigencia limitada a la disponibilidad de los recursos asignados. Por esta razón, la continuidad del beneficio dependerá del presupuesto destinado a financiar la reducción de los intereses.