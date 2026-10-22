Presupuesto de Colombia para 2027: la decisión que ahora espera el mercado y podría impactar la economía

El presupuesto de Colombia para 2027 superó uno de sus mayores obstáculos, pero abrió nuevas preguntas sobre las finanzas públicas, el costo de la deuda y el crecimiento económico. El Gobierno anunció que decretará el Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones, después de que una controversia sobre el trámite legislativo pusiera en duda la validez del proyecto.
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La decisión llega en un momento clave para la economía colombiana. Aunque inicialmente se esperaban recortes al gasto público, el monto aprobado resultó superior a lo previsto y ahora el mercado financiero espera conocer cómo se financiarán las obligaciones del Estado y qué ajustes tendrá que hacer el Ejecutivo para mantener bajo control sus cuentas.
La controversia se originó por el artículo 65 del proyecto, relacionado con la estabilización de los precios de la gasolina. Según advirtió la congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos diferentes de esa disposición, una situación que podría configurar un vicio de procedimiento y comprometer la validez de la ley.
Frente a los cuestionamientos, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendieron la decisión de sacar adelante el presupuesto. Restrepo explicó que, al no haberse conciliado las diferencias entre ambas cámaras, se aplicaría el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para decretar el proyecto presentado por el Gobierno, con las modificaciones discutidas y aprobadas en primer debate.
“No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie. Por un error de trámite en un artículo en donde hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que no alcanzó a ser conciliado, es necesario ratificar que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, regirá el proyecto que el Gobierno presentó con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en el primer debate”, afirmó el vicepresidente.
De esta manera, el Ejecutivo sostuvo que el presupuesto saldrá adelante por $634,9 billones, con la distribución de recursos prevista para los diferentes componentes de la política fiscal y las facultades de traslado y adición presupuestal señaladas por el Gobierno.
Sin embargo, más allá de la controversia jurídica y política, la discusión ahora se concentra en una pregunta que preocupa a inversionistas, empresas y ciudadanos: ¿cómo financiará Colombia sus gastos en 2027 sin aumentar las presiones sobre las finanzas públicas?
Presupuesto de Colombia para 2027: ¿en qué se gastarán los recursos?
El monto de $634,9 billones contempla obligaciones que van desde el funcionamiento del Estado hasta el pago de la deuda pública y la inversión en programas y proyectos.
De acuerdo con las cifras presentadas para el presupuesto, $155 billones se destinarán al servicio de la deuda, mientras que la inversión pública tendrá una asignación de $86 billones.
El servicio de la deuda corresponde a los recursos que el Estado debe destinar al cumplimiento de sus compromisos financieros, incluidos los pagos de capital e intereses. Se trata de obligaciones que compiten por recursos con otras necesidades del país, como infraestructura, programas sociales y proyectos de desarrollo.
La inversión pública, por su parte, financia iniciativas que pueden contribuir a mejorar la infraestructura, ampliar la provisión de servicios y fortalecer la capacidad productiva del país. Su efecto concreto depende de los programas financiados, la ejecución de los recursos y los resultados que se obtengan.
El tamaño del presupuesto no significa, por sí solo, que el Gobierno tenga garantizados todos los ingresos necesarios para cubrir esos gastos. Una parte fundamental del debate consiste en determinar de dónde saldrá el dinero y qué medidas se adoptarán si los ingresos resultan insuficientes.
Restrepo defendió el monto anunciado y aseguró que el presupuesto incorpora los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. También envió un mensaje de tranquilidad a los tenedores de bonos, la comunidad financiera internacional y los inversionistas, al señalar que el Gobierno mantendrá el enfoque en el recorte del gasto y el equilibrio de las cuentas públicas.
¿Por qué el presupuesto de 2027 genera inquietud en el mercado?
Para Wilson Rodríguez, economista y profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, la primera sorpresa estuvo en el tamaño del presupuesto, especialmente porque las expectativas apuntaban a recortes y ajustes.
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“Antes se esperaban recortes y ajustes, pero el Gobierno planteó que muchos gastos se estaban subestimando y presentó un presupuesto más alto. Esa fue la primera gran sorpresa: no solo no se recortó, sino que aumentó considerablemente. El Gobierno justifica que no lo está aumentando, sino poniéndolo en términos reales”, explicó.
La diferencia entre aumentar el presupuesto en términos nominales y hacerlo en términos reales es importante. El primer cálculo refleja el valor expresado en pesos corrientes, mientras que el segundo busca descontar el efecto de la inflación para establecer cuánto cambia realmente la capacidad de compra de esos recursos.
No obstante, para los inversionistas el monto total es solo una parte del análisis. También importa que el Gobierno tenga ingresos suficientes para cumplir sus compromisos, que pueda controlar el déficit fiscal y que no tenga que endeudarse en condiciones cada vez más costosas.
La regla fiscal establece límites y parámetros para orientar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible. Su cumplimiento es importante porque ayuda a transmitir confianza sobre la capacidad del país para atender sus obligaciones sin acumular desequilibrios fiscales difíciles de corregir.
Rodríguez advierte que la aprobación del presupuesto no determina automáticamente si Colombia incumplirá la regla fiscal ni si aumentará el costo de su deuda. La señal definitiva dependerá de las decisiones que tome el Gobierno después de fijar el monto del gasto.
“No es la aprobación del presupuesto en sí lo que determina si cumplimos o no la regla o si nos suben las tasas de interés de la deuda. El mercado dice: ‘usted sinceró las cuentas, se lo compro’. Hubo un pequeño castigo inicial, pero lo determinante son las decisiones que se tomen de aquí en adelante”, señaló el economista.
En términos sencillos, el mercado puede aceptar que el Estado reconozca de manera más completa sus necesidades de gasto, pero esperará que exista un plan creíble para financiarlas. Si los inversionistas consideran que las cuentas no son sostenibles, podrían exigir mayores rendimientos para comprar deuda colombiana, lo que encarecería su financiación.
Ley de financiamiento y recortes: las decisiones que espera el mercado
El siguiente paso será conocer cómo se financiará el presupuesto y qué gastos se ajustarán para evitar que las obligaciones del Estado crezcan por encima de su capacidad de pago.
En ese escenario, la discusión sobre una ley de financiamiento adquiere especial relevancia. Este tipo de iniciativa busca conseguir recursos adicionales para cubrir las necesidades presupuestales, aunque sus efectos dependen de las medidas que se propongan, de su aprobación y de la respuesta de la economía.
Rodríguez considera que los inversionistas estarán atentos a dos aspectos: las fuentes de ingresos y los rubros en los que se realizarán los ajustes.
“Cuáles van a ser los ajustes presupuestales, dónde se van a hacer y cómo se va a financiar el Gobierno. Lo que realmente va a importar ahora es una ley de financiamiento y de gasto: por dónde entrarán nuevos ingresos y dónde se hará el ajuste. El gasto es inflexible; todo el mundo habla de recortes, pero cuando se intentan hacer es más difícil de lo que parece”, afirmó.
La dificultad radica en que una parte importante del gasto público corresponde a compromisos que no se pueden reducir de manera inmediata. Por eso, anunciar recortes no equivale necesariamente a disponer de esos recursos en el corto plazo.
El Gobierno tendrá que definir qué partidas puede ajustar, cuáles obligaciones debe mantener y cómo evitar que las medidas afecten de forma desproporcionada la prestación de servicios o la ejecución de programas prioritarios.
Para los ciudadanos, estas decisiones pueden tener consecuencias indirectas. Un ajuste que reduzca la inversión pública podría retrasar obras o proyectos; una modificación de los ingresos tributarios podría cambiar las obligaciones de determinados contribuyentes, dependiendo de las medidas que finalmente se presenten. Por ahora, sin conocer el contenido concreto de esas iniciativas, no es posible establecer qué impuestos, programas o sectores resultarían afectados.
¿Los recortes al gasto público podrían frenar el crecimiento económico?
El ajuste fiscal también tiene una dimensión económica. El Gobierno debe cuidar sus finanzas, pero una reducción del gasto público puede disminuir la actividad de sectores que dependen de los contratos estatales, la inversión en infraestructura o el consumo asociado al empleo público.
El efecto final dependerá de dónde se hagan los recortes, de su magnitud y de cómo evolucione la inversión privada. No todos los ajustes producen los mismos resultados: reducir gastos improductivos tiene consecuencias distintas a suspender proyectos que impulsan la actividad económica.
Rodríguez advierte que las perspectivas de crecimiento de Colombia ya representan un desafío y que una contracción adicional del gasto público podría intensificar esa dificultad.
“Las expectativas no apuntan a un alto crecimiento para Colombia. Si el sector productivo no está en su mejor momento y le sumamos una contracción del gasto público, que es lo que ha impulsado la economía en los últimos años, habrá aún más contracción. Y si parte del recorte es en funcionamiento, es decir, menos empleo público, también se reflejará en el crecimiento”, sostuvo.
La preocupación está relacionada con el efecto que una menor demanda puede tener sobre las empresas. Si el Estado reduce sus compras y contrataciones, algunas compañías podrían recibir menos pedidos, limitar sus inversiones o moderar la contratación de trabajadores.
Una reducción del empleo público también podría afectar el consumo de los hogares que dependen de esos ingresos. Sin embargo, la magnitud de ese impacto no puede anticiparse sin conocer los ajustes que se implementarán y las condiciones económicas que enfrente el país durante 2027.
Por eso, el reto fiscal no consiste únicamente en gastar menos, sino en determinar cómo ordenar las cuentas públicas sin debilitar innecesariamente la actividad productiva.
El petróleo por encima de US$100, un alivio para las cuentas públicas
En medio de las preocupaciones fiscales, el economista identifica un factor que podría darle cierto margen de maniobra al Gobierno: el precio internacional del petróleo. Según Rodríguez, el crudo se cotiza por encima de US$100 por barril, mientras que el presupuesto se elaboró con una estimación de US$60. Esa diferencia podría favorecer los ingresos asociados al sector petrolero, siempre que se mantengan las condiciones que permiten trasladar esos mayores precios a las cuentas públicas.
“El único pequeño salvavidas es el precio internacional del petróleo, por encima de 100 dólares el barril, cuando el Gobierno hizo el presupuesto estimando 60 dólares. Eso da cierto alivio en ingresos. Aun así, para 2027 se esperarían ajustes mucho más importantes”, indicó.
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El beneficio no es automático ni garantiza que se cubra todo el faltante fiscal. Los ingresos efectivos dependen, entre otros factores, de la producción, las condiciones del mercado, los ingresos que recibe el Estado y la evolución de los precios durante el periodo presupuestal.
Además, si el precio del petróleo baja, ese margen de alivio podría reducirse. Por esa razón, una cotización internacional favorable no reemplaza la necesidad de contar con una estrategia de ingresos y gastos sostenible.