Gobierno De La Espriella anunció nuevos pagos de $400.000 para estos ciudadanos en Colombia

El Gobierno de De la Espriella, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), anunció un nuevo ciclo de transferencias monetarias del programa Renta Joven, dirigido a estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a este apoyo económico durante su proceso de formación académica.
De acuerdo con la información divulgada por la entidad, los pagos se realizarán entre el 21 y el 28 de octubre. Durante este periodo, los beneficiarios recibirán los recursos correspondientes a los componentes de permanencia y excelencia académica, según las condiciones aplicables a cada grupo de estudiantes.
Para quienes reciben el incentivo por permanencia, el monto anunciado es de $400.000. Este apoyo busca contribuir a que los jóvenes continúen con sus estudios y puedan afrontar algunos de los gastos asociados con su formación.
Por su parte, los estudiantes universitarios que cumplan con los criterios de excelencia académica podrán acceder a un incentivo adicional de $200.000. Para recibir esta suma, deberán acreditar un promedio superior a 4,0, de acuerdo con las condiciones del programa. De esta manera, quienes tengan derecho a ambos componentes podrán recibir un total de $600.000.
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En el caso de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los desembolsos por permanencia corresponden a los meses de junio y julio de 2026. Los valores y las condiciones de entrega dependen del componente reconocido a cada beneficiario.
Por esta razón, es importante que los jóvenes verifiquen si cumplen con los requisitos para recibir los recursos y consulten los canales oficiales del Departamento de Prosperidad Social para confirmar la información correspondiente a su pago.
¿Cómo cobrar el subsidio de Renta Joven?
Los beneficiarios podrán recibir el dinero mediante la billetera digital que hayan registrado previamente, a través de la cual se realizará la transferencia de los recursos.
Quienes no tengan habilitado este mecanismo podrán reclamar el incentivo por medio de los operadores autorizados, entre ellos SuRed y SuperGIROS, en los puntos de atención disponibles en distintas zonas del país.
Para efectuar el cobro presencial, los estudiantes deberán presentar su documento de identidad y cumplir con las indicaciones establecidas por el operador encargado de la entrega.