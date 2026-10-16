Gobierno De La Espriella anunció que devolverá beneficio que tenían transportadores en Colombia

El Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio de Transporte, adelanta gestiones para mantener la exención del impuesto al valor agregado (IVA) en la adquisición de vehículos nuevos destinados al transporte público, mediante el programa de reposición y renovación vehicular CREI.
La cartera de Transporte informó sobre este proceso a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que trabaja en las medidas necesarias para restablecer este incentivo. La iniciativa busca facilitar el cambio de vehículos antiguos por modelos nuevos y reducir los costos que deben asumir los transportadores al renovar sus unidades.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio, la continuidad de este beneficio permitiría impulsar la modernización del parque automotor, al tiempo que favorecería la incorporación de vehículos con tecnologías menos contaminantes. Asimismo, representaría un alivio económico para los propietarios que necesitan reemplazar sus automotores para continuar prestando el servicio.
¿En qué consiste la exención del IVA para transportadores?
El incentivo contemplado en el programa CREI permite acceder a un beneficio tributario equivalente al 19 % del valor del vehículo, correspondiente a la tarifa general del IVA, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para acceder al programa.
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Este mecanismo busca reducir el costo de adquisición de vehículos nuevos y facilitar la reposición de unidades utilizadas en la prestación del servicio de transporte público. De esta manera, los propietarios que cumplan las condiciones pueden destinar menos recursos a la compra del automotor que reemplazará al anterior.
El programa ha estado sujeto a condiciones específicas relacionadas con el tipo de vehículo, su destinación y los requisitos exigidos para acceder al incentivo. Por ello, la aplicación del beneficio depende del cumplimiento de las disposiciones correspondientes.