Gobierno De la Espriella aplicará nuevo mecanismo con las EPS para la entrega de medicamentos en Colombia

En busca de otros mecanismos para la entrega de medicamentos en Colombia, el gobierno De la Espriella aplicará nuevas herramientas con el fin de garantizar la atención a los usuarios del sistema.
Mediante un proyecto de resolución, el Ministerio de Salud contempla la creación de la “Línea de crédito directo plan de choque”.
La propuesta busca aliviar el represamiento de cartera en el sector salud, así como reactivar el flujo de recursos hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos en Colombia.
Esta opción de financiamiento está diseñada exclusivamente para la cartera de medicamentos y procedimientos que ya hayan sido prestados o reportados como pendientes.
Así funcionará la entrega de medicamentos en Colombia
El Ministerio propone que los montos desembolsados por concepto del crédito no ingresen de forma directa a las EPS, sino que se giren a las IPS, laboratorios o gestores farmacéuticos adeudados.
De esta manera, la tasa real del crédito será del 0 % y únicamente se aplicará el ajuste correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un periodo de gracia de hasta 12 meses y un plazo adicional de pago de hasta 12 meses.
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Estos cambios para la entrega de medicamentos en Colombia no aplican para las EPS que se encuentren bajo medida administrativa de intervención forzosa ni para aquellas en proceso de retiro voluntario.