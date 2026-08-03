La ministra de Salud designada para el gobierno De la Espriella, Ana María Vesga, detalló algunos de los planes más importantes que se van a ejecutar, de manera inmediata y sobre los que se incluye a la Nueva EPS, después de la posesión del nuevo mandatario este 7 de agosto.
De acuerdo con Vesga, es importante priorizar una serie de planes de choque para garantizar la prestación de servicios de salud, incluida la entrega de medicamentos y también citas con especialistas.
La ministra de Salud designada para el gobierno De la Espriella también señaló que el futuro de la Nueva EPS, que sigue intervenida por el Estado, es clave “en la recuperación” del sistema de salud.
Lo primero que aclaró fue que, desde ya, se hacen los empalmes necesarios para conocer la realidad financiera de esta entidad, que es la más importante del país por número de afiliados al tener casi 12 millones de afiliados.
¿Se acaba la Nueva EPS?: Ministra de Salud designada para el gobierno De la Espriella responde
Hay que recordar que, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Nueva EPS fue intervenida y, en medio de los últimos meses, centro de polémica por la revelación de estados financieros que muestran deudas cercanas a los $20 billones.
La ministra de Salud designada por el gobierno De la Espriella, Ana María Vesga, señaló que no se contempla la liquidación de la Nueva EPS, pero sí será necesario que se reduzca el número de afiliados, toda vez que la situación financiera no da el margen de maniobra para que sea la entidad con mayor número de usuarios, dijo en entrevista con Blu Radio.
Sobre el plan de choque y el dinero que se le va a inyectar a esa entidad, Vesga señaló que dependerá de cálculos adicionales que se hagan con la UPC, así como el análisis que se haga desde el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Salud.
Recomendado: Gobierno Petro capitalizará la Nueva EPS con inyección inicial de $2 billones; descarta liquidación y revela
Finalmente, la ministra de Salud designada por el gobierno De la Espriella no descartó que se pueda capitalizar a la Nueva EPS, sin aclarar si ese proceso llevará a que se busque, de nuevo, un actor privado que entre a manejar o invertir recursos.