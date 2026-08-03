Aumento o recorte de las tasas de interés en Colombia dependerá de estos factores

Las tasas de interés en Colombia se mantuvieron intactas en el 12 %, por decisión mayoritaria de la Junta del emisor tras su más reciente reunión.
Los analistas del mercado concuerdan en decir que, de momento, hay una muy alta incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar con las próximas decisiones del Banco de la República.
De acuerdo con el mismo emisor, hay escenarios económicos que generan una muy alta incertidumbre para el futuro de las tasas de interés en Colombia.
De hecho, los analistas del mercado no parecieran tener un punto muy claro sobre las próximas decisiones del Banco, toda vez que hay una serie de mensajes que siguen dependiendo de la economía local y externa.
El futuro de las tasas de interés en Colombia
Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia, aseguró que las decisiones futuras respecto a la tasa de intervención dependerán de la nueva información disponible.
Así mismo, dependerá de la materialización de los riesgos externos y climáticos, en particular, en el caso de estos últimos, de algunos efectos de segunda ronda sobre la inflación.
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De momento, hay también incertidumbre sobre si las tasas de interés en Colombia van a subir hasta el 13 % que estaba previendo el mercado hasta inicios de este año.