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Las cuatro órdenes que ejecutará Abelardo de la Espriella tras jurar como presidente este 7 de agosto

La posesión de Abelardo de la Espriella se llevará a cabo este viernes 7 de agosto.

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Presidente electo, Abelardo de la Espriella
Presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Prensa Abelardo.

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Abelardo de la Espriella será el nuevo presidente de Colombia cuando jure, ante el Congreso, este viernes 7 de agosto, en reemplazo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El mandatario entrante ha asegurado que, una vez sea oficializado en el cargo, entrará a ejecutar al menos cuatro órdenes de inmediato cumplimiento.

Según el mismo Abelardo de la Espriella, son disposiciones que califica como medidas de atención “urgentes” que, además, deberán complementarse con proyectos de ley que serán presentados en las próximas semanas.

Abelardo de la Espriella y Ferrocarril de Antioquia
El presidente electo aseguró su respaldo al megaproyecto férreo de Antioquia. Fotos: Ferrocarril de Antioquia y Prensa De la Espriella

Lo que cambiará, de inmediato, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella

  1. Ha mencionado el próximo presidente colombiano que una de sus primeras acciones ejecutivas será la firma de un decreto para la creación del Bloque de Defensa, con el propósito de enfocar las operaciones en la seguridad urbana y combatir de manera directa delitos como la extorsión y el homicidio.
  2. Sometimiento de grupos armados: Se fijó un plazo para que las organizaciones al margen de la ley se sometan al Estado de Derecho.
  3. Reestructuración del servicio exterior: Se contempla un plan de austeridad que incluye la consolidación de sedes diplomáticas y el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados.
  4. Revisión del modelo de seguridad regional: Se buscará la descentralización de la Fuerza Pública y la implementación de mecanismos de inteligencia militar y policial a nivel territorial.
Las comisiones del Congreso que serán decisivas para el Gobierno de De la Espriella
Congreso en el Gobierno de De la Espriella. Collage Valora Analitik

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Finalmente, se espera que Abelardo de la Espriella dé a conocer cuáles serán las bases de su plan de austeridad y, en definitiva, cuáles serán los ministerios que queden funcionando en pleno.

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Tags: Gobierno De la Espriella
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