Premercado | Petróleo se desploma tras señales de diálogo entre EE. UU. e Irán: Asia mixta y Europa rebota

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas el lunes, con el Kospi de Corea del Sur desplomándose más de un 5 % tras una nueva oleada de ventas en las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, que eclipsó la distensión de las tensiones en Oriente Medio, la caída de los precios del petróleo y la mejora de los futuros de las acciones estadounidenses.
El índice de referencia ya había sufrido un desplome del 22 % en julio —su mayor caída mensual desde la crisis financiera de 2008— ante las preocupaciones sobre las valoraciones de la IA, que desencadenaron una amplia corrección.
Mientras, Japón también operó a la baja después de que el Banco de Japón reforzara la semana pasada las expectativas de una normalización gradual de su política monetaria, manteniendo los tipos de interés inalterados. El Nikkei 225 cayó un 1 % y el Topix en general perdió un 1,2 %.
Los mercados chinos mostraron una resistencia comparativamente mayor a pesar de la debilidad en las acciones tecnológicas. El Shanghai Shenzhen CSI 300 cayó un 0,6 %, mientras que el Shanghai Composite perdió un 0,5 %. El índice STI de Singapur retrocedió un 0,5 %.
El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,1 % gracias al repunte de más de un 5 % de Alibaba, tras presentar un nuevo modelo de IA de referencia, mientras que Tencent ganó más de un 2 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas avanzan el lunes, acercándose a territorio de máximos históricos después de que un fuerte desplome en los precios mundiales del petróleo crudo compensara las preocupaciones macroeconómicas vigentes e inyectara nuevo optimismo en los mercados regionales.
El índice paneuropeo Stoxx 600 sube un 0,4 %, consolidando el sólido impulso de fin de mes de julio, cuando los principales índices del continente cerraron un mes resistente, respaldados por unos sólidos resultados del segundo trimestre que ayudaron a los inversores a sortear los continuos conflictos en Oriente Medio y los temores sobre las valoraciones de la inteligencia artificial.
El DAX alemán sube un 0,9 %, mientras que el CAC 40 francés avanza un 0,8 %. El FTSE MIB italiano gana un 0,7 % y el FTSE 100 londinense cede un 0,1 %.
Los inversores también asimilaron nuevos datos macroeconómicos procedentes de todo el continente. Las lecturas finales del Índice de Gestores de Compras (PMI) de julio para la eurozona señalaron una estabilización de la actividad empresarial, mientras que los traders monitorizaban los datos de ventas minoristas de Alemania para evaluar la salud del mayor mercado de consumo de Europa.
Los datos preliminares mostraron que la inflación general de la eurozona subió al 2,9 % en julio desde el 2,8 % en junio, impulsada por un repunte en los precios de la energía derivado de las tensiones en Oriente Medio.
Mercados de EE. UU. y América
En Estados Unidos, una lectura del índice de precios PCE de junio más suave de lo esperado ofreció un alivio momentáneo, aunque las medidas subyacentes se mantuvieron obstinadamente por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal, dejando a los mercados sin certeza sobre si los responsables de la política monetaria mantendrían los tipos en niveles restrictivos durante más tiempo.
Por su parte, la volatilidad en los mercados energéticos se redujo significativamente después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara que las conversaciones directas con funcionarios iraníes estaban previstas para el lunes, añadiendo que había cancelado un ataque militar planificado con el objetivo de alcanzar un acuerdo diplomático para reabrir el estrecho de Ormuz.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se desplomaron más de un 6 % en las operaciones del lunes, cayendo a sus niveles más bajos en tres semanas después de que el presidente Trump anunciara que las negociaciones con Irán se reanudarían más tarde ese mismo día, tras cancelar un ataque planeado contra el país.
Futuros del petróleo Brent caen un 5,7 % hasta los US$82,94 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) retroceden un 6,5 % hasta los US$79,16.
Ambos contratos cedieron más de un 5 % la semana pasada, aunque registraron un avance mensual de más del 20 % en julio.
“Este (acuerdo) incluiría la apertura Inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, pero a su vez señaló que EE. UU. seguía dispuesto a atacar Irán si la diplomacia fracasaba.
Mientras tanto, los precios del oro extienden sus ganancias, con un dólar estadounidense más débil prestando apoyo al metal precioso tras el desplome de los oil prices ante la distensión de las tensiones en Oriente Próximo.
XAU/USD sube un 0,5 % hasta US$4.062,41 la onza, mientras que los futuros del oro ganan un 0,3 % hasta US$4.117,35.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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