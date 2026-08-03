Mantenimiento de la regasificadora de Cartagena concluiría este lunes 3 de agosto a la medianoche

La regasificadora de Cartagena, infraestructura que Colombia utiliza para importar gas, entró en la recta final de su mantenimiento programado con un avance de 79 %. Esta cifra fue revelada por el Ministerio de Minas y Energía el domingo 2 de agosto de 2026. Debe recordarse que este mantenimiento inició el jueves 30 de julio y culminaría este lunes 3 de agosto.
La cartera manifestó que los trabajos de mantenimiento concluirían al mediodía del 3 de agosto de 2026. Con ello se daría paso a una fase de enfriamiento, paso previo para que la terminal vuelva a entrar en operación. El Gobierno proyectó que el mantenimiento finalizaría a la medianoche de ese mismo día, y con ello, concluiría la totalidad del proceso.
Para la medianoche del domingo el avance reportado sería de 86 %. La importancia de este proceso radica en que la regasificadora de Cartagena, o como se le conoce, la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), es la única infraestructura para la importación de gas destinada a abastecer la demanda en Colombia, tanto del sector residencial como del industrial.
El Ministerio de Minas y Energía resaltó que hubo un trabajo articulado con XM, operador del mercado eléctrico colombiano. También destacó al Consejo Nacional de Operación de Gas, al Gestor del Mercado del Gas, a la misma SPEC y a otros agentes del sector, al señalar que esta coordinación permitió un desarrollo ordenado y sin contratiempos del proceso.
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La cartera, dirigida por Edwin Palma, cuya gestión concluye el 7 de agosto de 2026 por el cambio de gobierno, señaló que, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de gas, continuará haciendo seguimiento hasta que culmine por completo el mantenimiento de SPEC, con el objetivo de preservar la seguridad energética del país.
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