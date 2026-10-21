Gobierno De la Espriella haría cambio en afiliación a seguridad social para millones de trabajadores

El Gobierno De la Espriella avanza en el análisis de un posible cambio en el proceso de afiliación a la seguridad social para millones de trabajadores en Colombia.
La iniciativa busca simplificar los trámites para acceder a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales mediante un mecanismo que permita centralizar la afiliación.
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, actualmente se adelanta una ruta técnica para evaluar alternativas que faciliten estos procedimientos y mejoren la articulación entre las entidades y plataformas que intervienen en el sistema.
La propuesta contempla establecer una afiliación única a salud, pensión y riesgos laborales, con el propósito de reducir las gestiones administrativas y hacer más sencillo el acceso de los trabajadores a estos componentes de la seguridad social.
Como parte de este proceso, la cartera laboral informó que se realizó una mesa de trabajo con actores técnicos del sistema y la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante el encuentro se identificaron oportunidades para fortalecer la interoperabilidad entre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y los sistemas de afiliación.
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Según el Ministerio, también se revisaron alternativas para mejorar la calidad de los datos y aprovechar las capacidades tecnológicas que ya existen, con el fin de avanzar hacia un modelo más articulado.
¿Qué sigue para la posible afiliación única a seguridad social?
El Ministerio del Trabajo señaló que uno de los siguientes pasos será estructurar un plan de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social. La hoja de ruta deberá contemplar aspectos relacionados con la reglamentación, la evaluación de alternativas tecnológicas y la coordinación necesaria para desarrollar la propuesta.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa de análisis y estructuración técnica. Por lo tanto, todavía no se ha confirmado una fecha de implementación ni se han definido todos los detalles del mecanismo que permitiría unificar los procesos de afiliación.