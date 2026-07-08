Gobierno De la Espriella llevará a EE. UU. y Ecuador agenda para revisar aranceles y reactivar el comercio

El ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, presentó las primeras líneas de trabajo que tendrá el gobierno de Abelardo de la Espriella para los sectores de comercio, industria y turismo.
Entre los anuncios habló de una ofensiva diplomática para restablecer las relaciones comerciales con Ecuador y una inversión superior a $300.000 millones para ampliar el circuito turístico de Barranquilla.
Amín aseguró que el próximo Gobierno buscará recuperar la confianza del sector privado y convertir a los empresarios en aliados del crecimiento económico.
«Comienza una nueva etapa para la industria, el comercio y el turismo, una etapa de confianza, de crecimiento y de orgullo por lo colombiano. Los micro, medianos y grandes empresarios tendrán garantías; nunca más serán vistos como enemigos, sino como aliados para impulsar el crecimiento y el progreso social del país», afirmó en Caracol Radio.
El ministro designado explicó que una de las prioridades será descentralizar el turismo y potenciar destinos más allá de las principales ciudades, con el objetivo de cerrar brechas entre las regiones.
Primera inversión anunciada para Barranquilla
En materia de infraestructura turística, anunció una inversión superior a $300.000 millones para ampliar el circuito turístico de Barranquilla mediante la construcción del Tajamar Occidental, una obra que conectará el Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho, en alianza con la Alcaldía Distrital.
Según indicó, este modelo de inversión se replicará en otras regiones del país y ya adelanta conversaciones con autoridades de Cundinamarca, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta para identificar proyectos estratégicos que fortalezcan la oferta turística nacional.
Gómez Amín también confirmó que la próxima semana viajará a Washington junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, para sostener reuniones con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, la banca multilateral y el Banco Mundial.
Uno de los principales temas será la discusión sobre aranceles, asunto que también abordará con Ecuador.
El ministro aseguró que el gobierno entrante buscará recomponer las relaciones comerciales con el país vecino y con los demás miembros de la Comunidad Andina.
«Se acabó la diplomacia en las redes sociales. Vamos a hablar con nuestros países hermanos de forma amigable, diplomática y con altura», señaló.
Sobre la relación con China y la permanencia de Colombia en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Gómez Amín indicó que el tema será analizado una vez se designe oficialmente al próximo canciller y se construya una posición conjunta del nuevo gobierno.
Créditos para microempresas y apoyo a tenderos
Frente a las preocupaciones de la industria por la competencia de plataformas internacionales de comercio electrónico, el ministro anunció que el Gobierno impulsará líneas de crédito blandas a través de Bancóldex para apoyar a las microempresas, que representan el 95 % del tejido empresarial colombiano.
Asimismo, aseguró que habrá un programa especial para más de 500.000 tenderos y panaderos del país, quienes recibirán apoyo en materia de acceso a oportunidades, seguridad, educación y salud.
Como parte de esa estrategia, anunció que a finales de año el presidente Abelardo de la Espriella participará en un encuentro nacional con tenderos organizado junto a Fenalco.
Finalmente, el ministro designado afirmó que el nuevo gobierno ve en la reconstrucción económica de Venezuela una oportunidad para impulsar el comercio colombiano, especialmente en Norte de Santander.
Sostuvo que Cúcuta y las zonas de frontera podrán convertirse en plataformas de inversión y exportación de bienes y servicios como alimentos, textiles, materiales de construcción, energía e ingeniería.
«El progreso de Venezuela es el progreso de Colombia y la paz de Venezuela es la paz de Colombia. Creemos que la reconstrucción de ese país también pasa por las manos de los empresarios colombianos», concluyó.