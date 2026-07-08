Dólar en Colombia reacciona a la baja ante la crisis en Oriente Medio y la inflación persistente

El mercado financiero colombiano atraviesa una jornada de alta volatilidad, marcada por una drástica escalada en el conflicto en Oriente Medio y un dato de inflación local que ratifica las presiones sobre el costo de vida.
A pesar de la apertura tranquila en $3.323 (por debajo del $3.326 de ayer), la volatilidad externa y la situación fiscal interna mantienen al dólar bajo una vigilancia extrema, según JP Tactical Trading.
En los primeros minutos se observan mínimos de $3.321,25 y máximos de $3.335.
Mientras el índice DXY se sostiene sobre los 100,50 puntos, el peso colombiano enfrenta una doble presión: el fortalecimiento global del dólar como activo refugio y la incertidumbre sobre cómo la economía absorberá tanto las tasas de interés al 12 % como la compleja coyuntura energética global.
La atención de los inversionistas se traslada esta tarde a las minutas de la Reserva Federal, buscando pistas sobre la hoja de ruta de Kevin Warsh ante un escenario global donde la inflación y la geopolítica han vuelto a ocupar el centro de la escena.
Petróleo al alza y aversión al riesgo
El activo con mayor movimiento en la jornada es el crudo, que se dispara ante el colapso definitivo del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Tras una serie de ataques cruzados en el Estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos ejecutó bombardeos contra más de 80 objetivos militares iraníes, el presidente Donald Trump declaró desde la cumbre de la OTAN en Ankara que la tregua «ha terminado», calificando de «pérdida de tiempo» cualquier negociación adicional con Teherán.
Ante el temor de bloqueos en una de las rutas energéticas más críticas del planeta, el Brent supera los US$78 y el WTI se ubica sobre los US$74, registrando avances superiores al 5 %.
El mercado ha reaccionado con una marcada huida hacia activos defensivos, impulsando al dólar y al oro a nivel global, mientras los inversores reducen su exposición a activos de riesgo.
Inflación en Colombia: Cuatro meses al alza
En el frente local, el DANE confirmó el repunte inflacionario que el mercado temía. La inflación anual de junio se ubicó en 6,14 %, superando el 5,84 % de mayo y el 4,82 % de hace un año. Este es el cuarto mes consecutivo de incrementos, alcanzando niveles no vistos desde julio de 2024.
El alza estuvo impulsada principalmente por los costos de alojamiento, servicios públicos (energía/gas) y alimentos.
Este resultado aleja al país de la meta del 3 % y valida la reciente postura restrictiva del Banco de la República, que elevó las tasas al 12 % el pasado 1 de julio, reforzando la expectativa de que los tipos de interés se mantengan en niveles altos por un tiempo prolongado.
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