Premercado | Tensión en Medio Oriente golpea a los mercados: caen las bolsas y el petróleo se dispara

La jornada de este miércoles 8 de julio comenzó con un fuerte aumento de la aversión al riesgo en los mercados internacionales, luego de la renovada escalada del conflicto en Oriente Medio. Las bolsas de Asia cerraron con pérdidas, Europa opera en rojo, los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista y el petróleo registra un fuerte repunte ante el temor de interrupciones en el suministro mundial.
Bolsas de Asia-Pacífico
Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión con descensos generalizados, afectados por el aumento de la incertidumbre geopolítica y la búsqueda de activos refugio por parte de los inversionistas.
El Nikkei 225 de Japón cayó cerca de 1,3 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió alrededor de 1 % y los índices de China continental también terminaron con variaciones negativas.
Así, la presión se concentró en los sectores industrial, tecnológico y de transporte, sensibles al incremento de los precios de la energía.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas profundizan las pérdidas durante la mañana. Los inversionistas descuentan un escenario de mayor volatilidad tras el deterioro del panorama geopolítico y el fuerte incremento del precio del crudo.
En la preapertura, los futuros mostraban retrocesos de 0,38 % para el Ibex 35, 0,42 % para el DAX alemán, 0,47 % para el CAC 40 francés y 0,36 % para el Euro Stoxx 50.
Sin embargo, conforme avanzó la sesión las caídas se ampliaron y algunos índices llegaron a perder más de 2 %, con los sectores financiero, turístico y de consumo entre los más afectados.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura negativa, reflejando la cautela de los inversionistas frente al impacto que podría tener un petróleo más caro sobre la inflación y la política monetaria de la Reserva Federal.
Los contratos del Dow Jones registraban pérdidas significativas, mientras que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq también operaban en terreno negativo.
El mercado estará atento a cualquier novedad sobre la evolución del conflicto y a nuevas referencias económicas que permitan evaluar el panorama para las tasas de interés en EE. UU.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo es el activo que registra el movimiento más pronunciado de la jornada.
El Brent supera los US$78 por barril, con avances superiores al 5 %, mientras que el WTI también sube más de 5 %, ubicándose por encima de los US$74 por barril. El mercado incorpora una prima de riesgo por el temor a posibles afectaciones en las rutas de exportación de crudo desde Oriente Medio, especialmente en torno al estrecho de Ormuz.
En este contexto, los inversionistas privilegian activos considerados refugio, como el oro y el dólar, mientras los mercados financieros permanecen atentos a cualquier señal que permita reducir las tensiones geopolíticas o, por el contrario, confirme una nueva escalada del conflicto.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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