Trump anuncia que no negociará más con Irán y acabó alto al fuego tras supuestos incumplimientos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que da por terminado el acuerdo de alto el fuego con Irán y descartó continuar las negociaciones con las autoridades de ese país.
Durante una declaración ante periodistas en Ankara, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump aseguró que mantener el diálogo con Irán representaría una pérdida de tiempo. Según reportó la agencia EFE, el mandatario acusó a Teherán de incumplir los compromisos planteados durante las conversaciones.
El presidente estadounidense sostuvo que Washington había establecido como condición que Irán no desarrollara armas nucleares. Sin embargo, cuestionó que las autoridades iraníes negaran públicamente la existencia de conversaciones sobre ese asunto.
“Estábamos de acuerdo: no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto”, manifestó Trump.
El mandatario también indicó que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner podrían mantener contactos con representantes iraníes, aunque expresó dudas sobre la efectividad de esas gestiones.
“Dejaré que nuestros negociadores sigan hablando, si quieren, pero yo no lo veo”, afirmó.
Trump también acusó al Gobierno iraní de reprimir las protestas internas. Según el presidente estadounidense, las autoridades de ese país habrían causado la muerte de 54.000 manifestantes. No obstante, esta cifra requiere verificación independiente mediante informes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos o autoridades competentes.
Además, señaló que Irán habría reanudado el lanzamiento de cohetes tras un periodo de calma concedido para la realización de un funeral de Estado. El presidente estadounidense sostuvo que el Gobierno iraní mantiene una política hostil contra Estados Unidos y sus aliados.