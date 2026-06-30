Varios cambios sustanciales liderará el Gobierno De la Espriella en su relación con el nuevo Congreso de la República, priorizando modificaciones en el aparato productivo del país y la atención de algunas emergencias extra.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, aseguró que ya se ha reunido con altos cargos directivos del Congreso desde hace unos días, con el fin de revisar cuáles son los cambios puntuales que se van a liderar en el Legislativo.
Si bien no hay todavía una agenda legislativa clara sobre lo que presentará el Gobierno De la Espriella, Lara afirmó que una de las prioridades será establecer herramientas para combatir la corrupción.
Aseguró en entrevista con Noticias Caracol que la estrategia de lucha contra la corrupción se enfocará en restarle tramitología a ese control, con miras a no depender exclusivamente de los órganos de control.
Proyectos clave del Gobierno De la Espriella en el Congreso
En ese sentido, una de las modificaciones centrales llegará para coordinar a los agentes descentralizados del Estado y, de esta manera, poder mitigar el golpe a las finanzas públicas.
Sobre los decretos que se van a implementar y el trabajo con el Congreso, el Gobierno De la Espriella ha manifestado que va a priorizar el cambio del modelo económico para reactivar la producción de petróleo.
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Al tiempo que, manifestó Lara, se inyectan importantes recursos a la salud para mitigar la crisis de las EPS.