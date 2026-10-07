En su más reciente alocución presidencial, el jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, manifestó que está implementando un plan de choque en materia de salud, señalando que se han entregado más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes, lo que, según dijo, representa un avance de 31,2 % frente a los medicamentos reportados como pendientes.
También recalcó que los fondos destinados a la salud tendrán seguimiento del Ministerio de Salud, la Superintendencia y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres).
De otro lado, el mandatario se refirió a los procesos de consulta previa y señaló que, tal y como lo mencionó su ministro del Interior, Rodrigo Lara, en 30 días deberán estar digitalizados los documentos que correspondan a estos procesos.
Este es un paso importante para integrar a las comunidades en proyectos de infraestructura, telecomunicaciones y energía, asegurando que cada proceso tendrá un responsable y un cronograma de seguimiento para que este mecanismo no se extienda de manera indefinida, así lo señaló también el mismo ministro Lara.
Por otro lado, el presidente también fue enfático en que no va a aceptar vías de hecho o acciones que generen bloqueos viales “que tengan la finalidad de imponerle al gobierno condiciones”.
“La protesta termina donde comienzan los derechos de los demás. Nadie puede impedir a otro colombiano que trabaje, estudie, llegue a un hospital o se movilice libremente. Quien marche en paz tendrá todas las garantías; quien bloquee, destruya o agreda a nuestra fuerza pública, a la ciudadanía o destruya la infraestructura tendrá que responder y enfrentar todo el peso de la fuerza del Estado. La autoridad actuará en el marco de la Constitución y la ley”, dijo.
Fondo Milagro
En su alocución, De la Espriella también manifestó que los recursos del Fondo Milagro ya se encuentran disponibles para atender la emergencia causada por el terremoto en materia de infraestructura, colegios, vías, viviendas, entre otros.
La gerencia de este organismo va a estar encabezada por Jaime Uribe, quien es un empresario antioqueño y que en julio de 2026 fue nombrado como presidente de ProColombia, organización adscrita al Ministerio de Comercio para atraer inversión extranjera al país.
De otro lado, Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario del sector textil Arturo Calle; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia, van a integrar la junta directiva del fondo.
El mandatario señaló que a partir de este miércoles 7 de octubre va a comenzar la disposición de los recursos por un monto de $1 billón.
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De otro lado, el presidente anunció que en materia energética se está avanzando en un plan de choque para adelantar las medidas necesarias y evitar el riesgo de un apagón y garantizar el ahorro y el abastecimiento de combustibles y de gas, más la generación térmica.
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