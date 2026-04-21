Gobierno expone avances y retos de la política de reactivación ferroviaria en Colombia

En medio de un debate de control político realizado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana María Ospina Arias, expuso el estado actual y las proyecciones de los corredores férreos en Colombia, así como los avances en la política de reactivación ferroviaria impulsada por el Gobierno nacional.
La funcionaria señaló que este proceso ocupa un lugar central dentro de las prioridades del sector transporte. En ese sentido, destacó el liderazgo de la ministra en la formulación de la política pública orientada a recuperar el sistema férreo, así como los progresos alcanzados en el corredor La Dorada – Chiriguaná, uno de los proyectos estratégicos en curso.
Ospina explicó que la estructuración de iniciativas ferroviarias implica una alta complejidad técnica, financiera y legal, por lo que su desarrollo requiere tiempos prolongados. Según indicó, las etapas de prefactibilidad pueden extenderse entre 18 y 24 meses, lo que evidencia que la maduración de estos proyectos supera, en muchos casos, los periodos de gobierno. No obstante, aclaró que esta condición no ha impedido avances relevantes en distintos frentes.
¿Cómo busca el Gobierno Nacional avanzar con los megaproyectos férreos?
La viceministra subrayó que la política de reactivación ferroviaria no se limita a la ejecución de proyectos aislados, sino que busca consolidar un ecosistema integral. Este enfoque incluye componentes institucionales, normativos y de articulación territorial que permitan reconstruir una red férrea nacional funcional y sostenible.
En materia legislativa, informó que el proyecto de ley ferroviaria ya superó su primer debate en el Senado y actualmente se encuentra a la espera del concepto de impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, requisito necesario para continuar su trámite en la plenaria. Asimismo, indicó que, como resultado de los aportes recogidos durante el proceso, se llevaron a cabo audiencias públicas en Santa Marta, La Dorada y Bogotá, con el fin de incorporar perspectivas regionales en la iniciativa.
En cuanto a la priorización de inversiones, Ospina precisó que esta se rige por los lineamientos del Plan Maestro Ferroviario, el cual establece criterios de prevalencia para fortalecer la red nacional. Entre los principales factores se encuentra la conexión de los centros generadores de carga con los puertos ubicados en las costas del Pacífico y el Caribe, así como la articulación interoceánica, con el propósito de mejorar la competitividad logística del país.