Gobierno inicia oficialmente conversaciones para el regreso de Mazda a Colombia

El Gobierno dio un paso en su estrategia de atracción de inversión extranjera al iniciar oficialmente conversaciones formales con representantes de la automotriz japonesa Mazda.
El encuentro, liderado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, busca concretar el regreso de las operaciones industriales de la marca a territorio colombiano, tras la suspensión de sus actividades de ensamblaje en el país hace 12 años.
El Ejecutivo destacó que las negociaciones actuales son el resultado directo de los acercamientos diplomáticos y comerciales iniciados durante la reciente visita oficial a Tokio de la delegación gubernamental, encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella.
Allí, el ministro Gómez Amín entabló diálogos con altos ejecutivos de firmas como Toshiba, Toyota y Mazda, además de reunirse con el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Toshiro Ino, para reactivar el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre ambas naciones.
“Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia. Aquí están. Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia”, destacó el jefe de la cartera de Comercio.
Gobierno colombiano se comprometió con Mazda
Durante la reunión celebrada hoy en Bogotá, en la que también participó ProColombia, el Gobierno expuso la oferta de valor del país y reiteró su disposición para facilitar el restablecimiento de la compañía en el mercado nacional.
Para respaldar este objetivo, la administración se comprometió a brindar condiciones favorables que incentiven la inversión de largo plazo, fundamentadas en seguridad jurídica, seguridad física y reglas de juego claras. No obstante, las autoridades precisaron que la decisión final sobre la instalación de la planta dependerá de los estudios de viabilidad técnica y económica que adelantar de forma independiente la compañía.
La agenda de trabajo no solo contempla la eventual reapertura de una planta de ensamblaje vehicular, sino también un plan de desarrollo industrial orientado a vincular activamente al tejido empresarial colombiano. La propuesta busca integrar a fabricantes locales como proveedores de autopartes, repuestos, accesorios y componentes, aprovechando el potencial del mercado interno y las oportunidades de exportación hacia otros países de la región.
Este impulso se enmarca en la llamada Misión Crecer, una prioridad establecida por la administración del presidente Abelardo De La Espriella para acelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), atraer capital nacional e internacional y consolidar la confianza en el país.
El plan del Ejecutivo para revitalizar el sector automotor incluye además conversaciones con Toyota, firma a la que se le planteó la posibilidad de evaluar a Colombia como destino de proyectos vinculados a vehículos híbridos y eléctricos, infraestructura de carga y desarrollo de autopartistas locales.
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