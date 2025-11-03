Gobierno ofrece recompensa de $1.000 millones por amenazas contra el ministro Armando Benedetti

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció este lunes una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita identificar a los responsables de las amenazas contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y prevenir posibles atentados.
A través de su cuenta en X, Sánchez afirmó que el Gobierno “protegerá la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna” y aseguró que las denuncias de Benedetti “están siendo atendidas con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública”.
“Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera que sea su ideología o posición política, ataca directamente a nuestra democracia y al Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir”, escribió el ministro de Defensa.
El jefe de la cartera indicó que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública han reforzado sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia, incluso con apoyo de agencias internacionales, para garantizar la seguridad de los funcionarios y líderes sociales. También invitó a la ciudadanía a suministrar información a través de las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 163, con “absoluta reserva”.
Sánchez hizo además un llamado a la prudencia en el discurso público: “Invito a desescalar el lenguaje y evitar los discursos de odio. En momentos difíciles, la patria requiere compromiso, serenidad y unión de todos”.
El pronunciamiento del ministro Sánchez se produce luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara en la misma red social haber sido víctima de seguimientos e intimidaciones cerca de su vivienda. Según relató, entre la medianoche dos drones sobrevolaron el lugar donde reside, mientras un vehículo realizaba recorridos sospechosos por las esquinas de su calle.
“Ya puse la demanda penal con dos sospechosos. Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja uno para divertirse a las 3:00 a.m.”, denunció Benedetti.
El ministro señaló además que en la mañana de este lunes personas fueron vistas tomando fotografías en la parte trasera de su casa y advirtió que responsabiliza a quienes han difundido información falsa sobre su lugar de residencia.