Gobierno pagó deuda de subsidios de energía de 2024, pero ya tiene nuevo pendiente de $2,8 billones de 2025

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco) explicó que en lo que va de 2025 la deuda del Gobierno por subsidios a la energía asciende a $2,8 billones. Recordó que el Ejecutivo pagó el acumulado de 2024, pero advirtió que el riesgo financiero en toda la cadena del sector sigue latente debido a los montos pendientes.
Además de los subsidios, precisó que, si la tendencia actual se mantiene, la deuda total de la industria podría llegar a $8,7 billones en 2026.
En su balance, añadió que, entre todos los segmentos del sector, el combustible que más incrementos registró en 2025 fue el gas.
También advirtió que este energético continuará encareciéndose por una mayor dependencia de la importación, señalando que traerlo desde el exterior encarece los procesos en toda la cadena y termina impactando directamente las tarifas que pagan los usuarios.
Agregó que Colombia cuenta con suficiente petróleo, gas y carbón para desarrollar estos recursos. Para luego descatar que, gracias a la Procuraduría y la Contraloría, fue posible completar el pago de los subsidios de energía de 2024.
No sin antes expresar que, será en 2026 el lapso en el que el Gobierno pague lo que se generó en 2025 en esta materia.
El apagón financiero
“Tenemos un apagón técnico. Hay demanda de muchos proyectos, organizaciones, centros comerciales y municipios que no se puede suplir con energía porque no hay”, afirmó luego.
La Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA)
El presidente del gremio explicó que en la CRA solo uno de los funcionarios está en funciones, lo que impide sesionar.
Comparó esta situación con la de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), donde, según dijo, no se han nombrado todos los comisionados en tres años.
La ley de servicios públicos
Sánchez determinó que, hasta el momento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no ha presentado el proyecto de ley de servicios públicos. Criticó que esta iniciativa termine tramitándose como proyecto de fuerza de ley, en lugar de haberse radicado a mitad de 2025 para iniciar su discusión en el Congreso.
“No hemos nombrado los seis comisionados de la CREG. Y ahora quieren incluir usuarios (en el proyecto) cuando ellos no tienen nada que ver en ese proceso. Nosotros los invitamos a las mesas de concertación; ahí pueden estar. Pero quienes deben sentarse a hablar de temas técnicos de energía, gas, petróleo y minería son personas con conocimiento y experiencia. Ese articulado plantea reducir el papel de los funcionarios de la CREG”, aseguró respecto a la propuesta del ministro.
Probabilidades de fenómeno de El Niño en 2026
Andesco advirtió que existen altas probabilidades de un fenómeno de El Niño en agosto y septiembre de 2026, lo que obliga al sistema energético a prepararse frente al impacto que este evento podría generar.
