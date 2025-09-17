Gobierno Petro acepta renuncia de Juan Carlos Florián; Angie Rodríguez será ministra encargada

El Gobierno Nacional confirmó en la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, que aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián Silva como ministro de Igualdad y Equidad.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto 0992 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, en medio de la polémica que rodeó el nombramiento de Florián por presunto incumplimiento de la Ley de Paridad de Género.
En el mismo documento, la Casa de Nariño informó que Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), asumirá como ministra encargada mientras se define quién ocupará el cargo en propiedad.
La salida de Florián se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente su nombramiento, al considerar que su designación podría vulnerar la Ley 581 de 2000 —conocida como Ley de Cuotas—, que obliga a garantizar que, como mínimo, el 50 % de los cargos de alto nivel en el Estado estén ocupados por mujeres.
Esto teniendo en cuenta que Florián se identifica como persona de género fluido y, durante su posesión, solicitó que se refirieran a él como ministra. Sin embargo, en varios documentos oficiales aparece registrado como hombre, lo que ha sido uno de los puntos de discusión jurídica sobre si su nombramiento cumple con los criterios de paridad que establece la ley.
El tribunal, mediante una medida cautelar, ordenó detener de manera provisional el decreto con el que se oficializó su cargo, hasta que se emita un fallo de fondo sobre la demanda interpuesta en su contra.
¿Qué dijo Petro sobre el caso?
Días antes de que se confirmara la renuncia, el presidente Gustavo Petro había defendido públicamente a Juan Carlos Florián y rechazó la decisión del tribunal, calificándola de “innecesaria” y asegurando que su gabinete mantiene la paridad de género incluso con el debate sobre la identidad del ministro.
“Cualquiera que sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, esa paridad se mantiene”, señaló Petro.
El mandatario calificó la decisión judicial como “homofóbica”, argumentando que desconoce los derechos fundamentales de las personas con identidades de género diversas.
“El debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie puede obligar a lo contrario: ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”, sostuvo.
Además, advirtió que decisiones como esta podrían significar un retroceso en materia de libertades individuales. “Si negamos la libertad personal, volvemos a la esclavitud. No se puede permitir la esclavitud de nuevo”, dijo el mandatario.