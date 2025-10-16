Gobierno Petro alista decreto para bajar requisitos de estudio y trabajo para superintendentes

El Gobierno de Gustavo Petro está preparando un decreto que le permita modificar los requisitos, exigencias y procedimiento para remover a un superintendente Financiero, de Sociedades y de Industria y Comercio.
En ese sentido, Valora Analitik pudo confirmar que los cambios clave que se alistan son eliminar el requisito de tener maestría y doctorado para el cargo, al igual que la obligación de acumular 10 años de experiencia, disminuyendo a seis.
El proyecto de decreto establece que “los empleos de superintendente de Industria y Comercio, superintendente Financiero y superintendente de Sociedades, son de libre nombramiento y remoción del presidente de la República”.
Como complemento, agrega que “el presidente de la República podrá realizar invitación publica, mediante publicación en el portal electrónico oficial de la Presidencia de la república, para que quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos se postulen a ocupar el cargo”.
Este medio también conoció estas modificaciones buscan que cualquier persona pueda acceder a estos cargos, teniendo en cuenta que los posgrados como la maestría y el doctorado requieren una inversión elevada.
No obstante, se destaca que con este proyecto de decreto está eliminado algunas de las recomendaciones que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que había sugerido mantener criterios de selección más transparentes y basados en méritos como parte del proceso de ingreso de Colombia a este organismo internacional.