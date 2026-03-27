Gobierno Petro autorizó pago retroactivo para estos trabajadores: Sueldo será más alto en esta fecha

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, expidió los decretos mediante los cuales se establece el incremento salarial para los servidores públicos del país. La medida fija un aumento del 7 % para 2026 y aplica a los trabajadores vinculados a entidades de las ramas Ejecutiva y Judicial.
De acuerdo con el documento oficial, el ajuste también cobija a los docentes que laboran en instituciones educativas públicas, lo que impacta de manera directa a este sector. La decisión responde a los compromisos adquiridos en el marco de la Mesa de Negociación del Sector Público, donde desde abril de 2025 se había planteado la necesidad de definir el incremento correspondiente para este año.
El Gobierno precisó que el aumento se determinó con base en variables económicas como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el comportamiento de la inflación anual, factores que sirven como referencia para preservar el poder adquisitivo de los empleados estatales. En este sentido, el ajuste busca mantener el equilibrio entre las condiciones macroeconómicas y las garantías laborales de los funcionarios.
Pago del retroactivo para empleados públicos
En relación con la aplicación del incremento, el Ejecutivo indicó que este tendrá efecto retroactivo desde enero de 2026. Esto implica que los servidores públicos no solo recibirán el aumento en sus salarios mensuales, sino también el reconocimiento de los valores correspondientes a los meses ya transcurridos del año.
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Según lo estipulado en la normativa, el pago del retroactivo comenzará a realizarse a partir de abril. Por lo tanto, en ese mes los funcionarios recibirán un ajuste en su salario que incluirá la diferencia generada entre enero y marzo. Este mecanismo permite que el incremento se haga efectivo de manera integral, sin que se pierdan los beneficios correspondientes al inicio del año.