La noche de este miércoles 25 de marzo, el gobierno Petro expidió el decreto para aumentar el salario de miles de profesores en Colombia, a cuenta de lo que fueron algunos acuerdos firmados con Fecode.
Indica la disposición del Gobierno que, con esta decisión, lo que se busca es que estos trabajadores tengan un mayor reconocimiento económico y sigan mejorando, sustancialmente, su poder adquisitivo frente al incremento de la inflación.
El gobierno Petro expidió el decreto para aumentar el salario de miles de profesores en Colombia creando una bonificación para docentes y directivos docentes estatales de preescolar, básica y media que será efectivo desde el próximo pago.
Según el documento, este incentivo consiste en un incremento adicional del 0,4 % sobre el aumento salarial anual de los empleados públicos para 2026.
Gobierno Petro expidió el decreto para aumentar el salario de miles de profesores en Colombia: ¿Cuándo aplica?
Agrega el informe que esta mejora salarial aplica de forma uniforme a todos los regímenes y niveles, al tiempo que se deja en claro que los recursos serán financiados a través del Sistema General de Participaciones y otras fuentes de inversión del Estado.
En medio de recientes protestas, los profesores del sector público en el país habían mencionado la necesidad de mejorar los salarios de estos trabajadores en vista también de un incremento de la carga laboral.
Finalmente, el gobierno Petro expidió el decreto para aumentar el salario de miles de profesores en Colombia, mientras en el Congreso de la República tramita un proyecto de ley que les restituye, de manera definitiva, la mesada 14 de jubilación a todos los docentes del sector público.
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Los maestros beneficiados con el incremento salarial deberán ver la mejora en los pagos desde la próxima quincena o mensualidad que les llegue a sus cuentas de ahorro.