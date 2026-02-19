Gobierno Petro busca actualizar fórmula con la que se reparten ganancias de la venta de gasolina y diésel

El Gobierno Nacional expidió dos proyectos regulatorios que todavía están en etapa de socialización: el 704009 y el 740010 de 2025. La finalidad es actualizar los márgenes de remuneración en la distribución minorista y en la mayorista de combustibles líquidos.
Actualmente, los precios de los combustibles en Colombia no se rigen por oferta y demanda, sino por una fórmula administrada por el Gobierno. En ese contexto, lo que está haciendo el Gobierno Petro, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es propender a la actualización de cómo se distribuye la remuneración dentro de la cadena, tanto en el segmento mayorista como en el minorista, con el fin de garantizar precios justos o adecuados en el mercado, explicó Iván Arroyave, banquero de inversión y experto del sector.
Imagen: CREG
De esta forma, el Ejecutivo busca actualizar los márgenes que dejan tanto la gasolina como el diésel. Según William Abel Mercado, comisionado experto de la CREG, en estos dos proyectos se analizó información sobre infraestructura, costos administrativos, mantenimientos, gastos de comercialización y mercadeo, así como inversiones e inventarios. Con base en esos datos, el organismo estimó los precios máximos que pueden cobrar los distribuidores mayoristas y minoristas dentro de la cadena.
Imagen: CREG
La CREG, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, indicó que estos márgenes se aplicarán en las regiones y municipios que estén bajo régimen de control directo. En el mercado mayorista, para la venta de diésel o Aceite Combustible para Motor (ACPM), se fijaría un margen máximo de $382,75 por galón a favor del distribuidor, destinado a cubrir infraestructura, operación, ventas y gastos administrativos.
En el caso de la gasolina, se reconocerían $5,59 por galón asociados a la remuneración del transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo a través de ductos. Por el lado minorista, el margen máximo reconocido sería de $1.288,86 por galón. Según la CREG, este valor remunera costos de operación, infraestructura, administración y mantenimiento en las estaciones de servicio.
