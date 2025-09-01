Noticias económicas importantes Noticias empresariales Noticias macroeconómicas Noticias políticas Noticias sobre reforma tributaria

Gobierno Petro propone nuevo impuesto para algunas boletas de fútbol y conciertos: ¿a quiénes afectaría?

El Ministerio de Hacienda asegura que el beneficio actual solo recae sobre hogares de ingresos altos. Explica cambios con reforma tributaria.

Por: -
Conciertos y fútbol con nuevo impuesto
Algunas boletas para conciertos y fútbol tendrían nuevo impuesto en Colombia con la reforma tributaria de Petro. Fotos: Freepik y Pixabay

Compártelo en:

La nueva reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro contempla eliminar la exclusión del IVA para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos de alto valor, estableciendo un nuevo impuesto al consumo para este sector de la economía nacional.

Según el Ministerio de Hacienda, la norma actual beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, quienes son los principales consumidores de este tipo de eventos y espectáculos.

Según datos del DANE, citados por la cartera, los hogares de ingresos altos destinan 0,43 % de su gasto a servicios recreativos y 0,52 % a deportivos, mientras que los hogares pobres o vulnerables apenas destinan entre 0,02 % y 0,12 % para estos.

El aporte al sector del entretenimiento del Movistar Arena_ $445.000 millones al año
Los eventos culturales han incrementado el gasto de los hogares en los últimos cinco años. Imagen: cortesía.

Sumado a lo anterior, el gasto en recreación y cultura pasó de representar 6,3 % de lo que destinan los hogares en 2019 a 10,2 % en 2024, un incremento de cuatro puntos porcentuales que refleja la creciente importancia de estos servicios en la economía.

Nuevo impuesto para algunas boletas de fútbol y conciertos

Con esto en mente, el Ministerio de Hacienda señaló que mantener la exclusión vigente implica destinar un gasto tributario significativo a un segmento poblacional sin restricciones económicas para asumir el impuesto.

Así las cosas, se propone crear un nuevo impuesto para algunas boletas de fútbol y conciertos. Este sería un gravamen al consumo del 19 % para entradas que superen los $500.000.

“Este cambio no busca desincentivar la actividad cultural o deportiva, sino garantizar que quienes participan en eventos de alto valor económico contribuyan, de manera proporcional, al financiamiento de las políticas públicas”, explicó el MinHacienda.

presupuesto colombiano
El MinHacienda afirmó que se mantendrán beneficios culturales del Plan de Desarrollo. Foto: Presidencia de la República.

Y añadió que, de forma paralela, se mantendrán los programas de acceso y estímulos dirigidos a poblaciones vulnerables y a expresiones culturales comunitarias, en línea con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

“De esta manera, se garantiza que el propósito de democratizar la cultura y el deporte no se vea comprometido. Así, se avanza hacia un régimen tributario más equitativo y con mayor capacidad para generar ingresos sostenibles”, agregó la cartera.

Según estimaciones de la DIAN, esta medida generaría recursos adicionales por $110.000 millones en 2026.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: impuestos, impuestos en Colombia, reforma tributaria, reforma tributaria en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar