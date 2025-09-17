Gobierno Petro echa para atrás nombramiento de MinTIC: Hay nueva encargada

El Gobierno Nacional anunció este miércoles 17 de septiembre un cambio en la dirección del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Aunque hace pocos días se había anunciado la designación de Gloria Patricia Perdomo Rangel como nueva ministra, se decidió revertir su nombramiento antes de que se hiciera efectiva su posesión.
En su lugar, se confirmó la publicación de la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia Yela, quien asumirá como ministra encargada, garantizando la continuidad en la cartera mientras se define un nombramiento definitivo.
Contexto del nombramiento
Gloria Patricia Perdomo había sido presentada como la próxima cabeza del MinTIC el pasado 11 de septiembre, cuando la Presidencia publicó su hoja de vida como paso previo a la expedición del decreto oficial de nombramiento.
Ingeniera electrónica con especialización en Telecomunicaciones Móviles y maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de la Información, Perdomo cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado, incluyendo cargos técnicos y de asesoría en el propio ministerio.
Por ello, su llegada era vista como un perfil técnico para liderar los retos digitales del país, sin embargo, su designación quedó sin efecto sin que se entregaran mayores explicaciones sobre las razones del cambio.
En horas de la tarde de este miércoles, el Gobierno decidió dar un “reversazo” y publicó en el portal de la Presidencia la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia Yela, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministra de Transformación Digital.
En cuanto a su formación, Murcia es comunicadora social de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Gobierno y Gerencia del Externado y magíster en Derechos Humanos de la Universitat Oberta de Catalunya. Durante su paso por el MinTIC, ha liderado estrategias de apropiación tecnológica, transformación digital y políticas públicas para cerrar la brecha digital en el país.
El contexto de estos cambios está marcado por una serie de movimientos políticos dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Este revés generó tensiones dentro de la coalición de Gobierno y puso sobre la mesa la necesidad de reorganizar la representación ministerial. El MinTIC, tradicionalmente relacionado con la cuota política de algunos partidos, quedó en el centro de las negociaciones, lo que podría explicar la marcha atrás en la designación de Perdomo.
Al designar a Yeimi Carina Murcia, una funcionaria de trayectoria técnica y con experiencia en el mismo ministerio, el Gobierno asegura que no habrá interrupciones en proyectos clave como la conectividad en zonas rurales, la implementación de tecnología 5G y la política nacional de ciberseguridad.
Con esta decisión, Yeimi Carina Murcia asume el reto de liderar el MinTIC en un momento clave para la transformación digital del país, mientras la Casa de Nariño define si su nombramiento se mantendrá en firme o si se buscará otra figura política para dirigir el ministerio.