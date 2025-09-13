Gobierno Petro entra en su recta final: ¿cómo dejará a Colombia y qué heredará su sucesor?

La firma Control Risks publicó un análisis sobre el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro y las tensiones que heredará quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.
El gobierno de Petro afronta su último año en medio de un clima político atravesado por la polarización, la fragmentación y las tensiones institucionales.
De acuerdo con un informe de la consultora, estas dinámicas no solo “han marcado el actual mandato, sino que probablemente se prolonguen en el siguiente”.
Aunque el presidente ha cuestionado en varias ocasiones a las instituciones, el reporte sostiene que no existe una amenaza inminente a la democracia, gracias a la solidez de los pesos y contrapesos representados en las altas cortes, organismos de control y autoridades electorales. La tensión, sin embargo, persistirá entre las demandas de transformación y los referentes de estabilidad y orden.
Seguridad: fuerzas armadas debilitadas y economías ilícitas en expansión
En materia de seguridad, el análisis advierte un entorno complejo y fragmentado, con múltiples actores ilegales y economías ilícitas en expansión. Según Control Risks, el próximo gobierno heredará una fuerza pública con capacidades operativas debilitadas y una doctrina que requiere modernización.
Cabe recordar que Petro anunció recientemente la compra de armamento y nueva tecnología para las Fuerzas Armadas, pero los expertos subrayan que el desafío exige una respuesta integral y sostenida en el tiempo.
Una relación tensa con Estados Unidos
Otro punto sensible es la relación con Washington, calificada como volátil y tensa en los últimos meses. Control Risks prevé que estas fricciones continuarán durante el periodo de Petro e incluso después, con impactos en el acceso al mercado estadounidense.
La presidencia de Donald Trump a la presidencia abre la puerta a un enfoque más agresivo contra el narcotráfico, con posibles sanciones financieras, designaciones de grupos como organizaciones terroristas e incluso alertas de seguridad para viajeros hacia Colombia.
Finanzas públicas bajo presión
El reporte señala también un deterioro de los indicadores fiscales y una pérdida de confianza de los mercados que “comenzó con la pandemia y se agravó con decisiones del actual gobierno”. El próximo presidente deberá enfrentar un espacio fiscal muy limitado y, probablemente, una reforma tributaria estructural.
Para las empresas, el panorama significa incertidumbre tributaria y riesgo de nuevos gravámenes, especialmente sobre sectores financieros y extractivos, lo que encarecería los costos de financiamiento.
El desafío energético y la transición pendiente
Control Risks advierte que Colombia podría enfrentar un déficit estructural de energía antes de 2027, con graves impactos en la industria. Aunque se registran avances en proyectos solares y eólicos, persisten barreras estructurales: trámites, licencias ambientales, conflictos sociales y problemas de orden público como vandalismo o robo de infraestructura.
La infraestructura de transmisión y distribución deficiente y los compromisos inestables con comunidades hacen que la transición energética siga enfrentando cuellos de botella. Para las empresas, esto representa mayores costos operativos, pero también oportunidades para innovar en el abastecimiento energético.
En conclusión, la firma advierte que el próximo gobierno, independientemente de quién gane en 2026, deberá lidiar con retos de gobernabilidad, seguridad y sostenibilidad fiscal. Para el sector privado, la incertidumbre en reformas, el riesgo de seguridad en regiones con presencia de grupos armados y las presiones regulatorias en EE.UU. marcarán el rumbo de sus operaciones.
“Las implicaciones serán profundas tanto para el país como para las empresas: más allá del resultado electoral, Colombia deberá encontrar consensos para responder a la inseguridad y a las tensiones económicas”, concluye el análisis.