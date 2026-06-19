El reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda generó una respuesta crítica por parte de varios analistas, quienes consideran que, aunque el Gobierno reconoce la necesidad de implementar medidas de ajuste, no hace cálculos realistas.
Un informe de XP Investments señala que el ajuste fiscal necesario para cumplir con la Regla Fiscal y estabilizar la deuda es mucho mayor de lo que sugieren las cifras oficiales, alcanzando un total cercano a los $100 billones (aproximadamente un 5 % del PIB), una cifra superior a la estimada hace un año, cercana a 4 % del PIB.
Andrés Pardo, director ejecutivo y jefe de estrategia macroeconómica para Latam en la firma, considera ambicioso que el Ministerio de Hacienda proponga un ajuste en ingreso de $30,2 billones (1,6 % del PIB), producto de un aumento permanente del recaudo tributario. De hecho, duda que el déficit primario pueda llegar al 2,1 % del PIB este año, pues su estimación le apunta a un 3,2 % y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha hablado de un 3,7 %.
Respecto a los gastos, el experto aseguró que para cumplir la meta de estabilización del gasto primario del MFMP en el 17,2 % del PIB se necesitaría un recorte adicional de unos $70 billones frente a lo proyectado en 2025, lo que además requeriría de reformas legales, cambios de política pública radicales y decisiones permanentes que aún no han sido especificadas.
En ello coincide el centro de investigación Fedesarrollo. En su análisis se insiste en que el documento divulgado no precisa cómo se materializará el recorte del gasto primario programado para 2026, ni cómo se garantizará que este sea permanente. Además, según la organización, la magnitud del esfuerzo requerido para estabilizar la deuda pública en relación con el PIB es, en realidad, mayor a la planteada por el Ejecutivo.
Para sus expertos, existe un vacío preocupante en las cifras oficiales. Aunque el MFMP proyecta una reducción del gasto primario de 2,1 % del PIB en 2026, el Gobierno no ha hecho explícita una estrategia pública sobre cómo logrará este recorte, el cual depende en gran medida de la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la suspensión de algunos decretos.
El centro de pensamiento también cuestionó el origen de los ajustes en los ingresos tributarios y el gasto primario de mediano plazo, que suman entre 1 % y 1,5 % del PIB. «La senda fiscal incorpora ajustes adicionales cuyo origen no es explícito», detalla el documento, al tiempo que refiere que estos cambios no se explican mediante el crecimiento económico ni reformas estructurales ya definidas.
Presiones de gasto en la sombra
La preocupación de los analistas se extiende a rubros que podrían desbordar las cuentas. Fedesarrollo destaca cuatro frentes críticos que el MFMP no estaría incorporando plenamente.
En primer lugar, persiste una brecha entre los precios locales e internacionales de la gasolina y el diésel (ACPM). El Gobierno supone una contención de estas presiones para 2027, pero no detalla el plan de ajuste de precios necesario para lograrlo y su efecto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Por otro lado, existen rezagos y obligaciones acumuladas en los sectores de salud y energía que elevan el punto de partida real de la deuda pública.
Además, el incremento de transferencias a las regiones por la reforma al SGP implica que cerca del 40 % de los nuevos ingresos tributarios se trasladaría automáticamente a los territorios, reduciendo el dinero disponible para el ajuste fiscal del Gobierno Nacional en 0,8 % del PIB.
Finalmente, la estabilización financiera del sector salud requerirá muy probablemente un aumento permanente del gasto estatal que no está totalmente reflejado.
La visión del Ministerio de Hacienda
El documento del Ministerio de Hacienda admite que el país enfrenta un «deterioro estructural del balance fiscal». La cartera proyecta en el MFMP un déficit total de 5,3 % del PIB para 2026, sustentado en un ajuste del balance primario, pero reconoce que los intereses de la deuda están absorbiendo recursos clave, pasando de $60,8 billones a $65,1 billones.
El Gobierno confía en retomar el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2028, tras la activación de una cláusula de escape. Para lograrlo, el MFMP hace énfasis en la necesidad de un pacto fiscal que aumente el recaudo tributario de forma progresiva y adelante reformas para reducir la inflexibilidad del gasto. De hecho, el Ejecutivo traslada el grueso del esfuerzo a 2027, año en el que se requeriría un ajuste de $30,2 billones (1,4 % del PIB) mediante una nueva reforma estructural.
Mientras el Gobierno apuesta por una consolidación basada en ingresos futuros y una gestión activa de la deuda, Fedesarrollo insiste en que, sin medidas concretas y un ajuste más profundo de los gastos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la credibilidad ante los financiadores siguen bajo una fuerte incertidumbre.
Para XP Investment, estas cifras solo confirman que, en lugar de reducirse, el problema fiscal de Colombia se ha vuelto más grande en comparación con el año anterior. “Esto sin mencionar que el supuesto de partida del MFMP para 2026 también luce optimista, lo que implica que el ajuste necesario para cumplir la regla fiscal y estabilizar la deuda pública sería aún más exigente de lo que sugieren las cifras presentadas por el Gobierno”, concluyó Pardo.
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